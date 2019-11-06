「好享退」首次扣款成功逾4萬人　基富通再推二部曲

▲ 基富通董事長林修銘。（資料照／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

基富通平台上的「好享退」全民退休投資專案，首次申購扣款正式截止，統計至10月底為止，總計有超過4萬人申購好享退專案基金，每月總扣款金額超過3.5億元。

基富通董事長林修銘指出，今年的「好享退」專案引起全民對退休準備議題的高度重視，專案獲得11萬民眾報名，其中完成在基富通開戶的民眾約有6萬多戶，參與專案扣款的人數則超過4萬戶。從參與民眾的申購情況來看，許多民眾同時選購不只一檔產品，甚至同時選擇不同風險屬性的標的，因此總計的扣款筆數達75,947筆，平均每戶扣款1.85筆，平均每戶扣款金額8,530元，平均每筆扣款金額4,612元，且有高達64%的客戶年齡低於50歲以下，顯示民眾開始正視盡早以定期定額為退休準備之重要性。

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林修銘進一步指出，國人退休準備普遍不足，民眾雖普遍認為退休準備是自己的責任，但僅三成的人開始做準備，知行之間的落差影響是造成目前退休準備不足的主因之一，以好享退經驗來看，宣導退休理財觀念及提供民眾退休理財方案可有效讓民眾啟動退休準備，「好享退」這個專案推廣的是採用定期定額、長期且紀律投資的方式開啟退休準備的第一步，尤其年輕人更應及早開始做準備。

基富通表示，好享退專案只是一個開始，也引起民眾對退休準備的關注，為持續對更廣大的社會大眾傳達正確退休準備之理財觀念，基富通平台延續好享退長期投資精神再推「好享退二部曲-享樂扣」定期定額活動，平台上31檔基金限時申購享終身申購手續費0.2%優惠（詳見基富通官網），鼓勵投資人盡早透過定期定額、長期且紀律投資，展開理財規劃。