微軟宣布全新Microsoft Edge瀏覽器明年1月15日推出！不再預設IE...但可相容

▲微軟全新的 Microsoft Edge 即將推出。（圖／截取自Microsoft Edge Insider官網）

記者謝仁傑／綜合報導

微軟官方宣布，採用 Chromium 架構的 全新Edge 瀏覽器正式版，將於 2020年1月15日釋出，將適用於 Windows 7、Windows 8／8.1 、Windows 10 以及 macOS。微軟強調，新版瀏覽器打開網頁的速度與兼容性，都有很明顯的提升。值得一提的是，未來的 Windows 10 作業系統裡將不會預設安裝 IE 瀏覽器。

微軟透露，全新的 Microsoft Edge 瀏覽器將有一個全新的標誌，在保留一點英文字母「e」的視覺設計下，以海浪為概念、搭配藍色跟綠色，象徵微軟跳脫傳統IE瀏覽器，透過採用 Google 推廣的 Chromium 架構，藉此呼應微軟近年來持續擁抱開源的理念。

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▲微軟 Microsoft Edge 的新Logo。（圖／截取自Microsoft Edge Insider官網）

新版本因採用 Chromium 架構，在瀏覽效能與網頁相容上均大幅提昇，甚至加入微軟自有設計項目，例如上述的IE瀏覽器模式，以及 Bing Search 服務整合應用，同時也能進一步與企業內部系統整合，讓 Bing Search 能與企業內部資料串接，使內部人員在搜尋資料、內部文件等等更加順暢。

另外新版本可自動阻擋未知危險項目或是惡意追蹤軟體，甚至能依照需求在選項調整系統攔截危險的強度，避免連同非危險項目一起攔截；而微軟也會在新版 Microsoft Edge 瀏覽器加入隱私分頁，讓使用者也可以不留下任何搜尋或瀏覽記錄。

從今天開始，微軟將發布搶先版，該版本接近於正式版，用戶可以前往 Edge Insider 網站下載。

微軟已確認在未來的 Windows 10 作業系統裡將不會預設安裝 IE 瀏覽器，日後也不會再針對現有IE瀏覽器作更新。使用者自行下載安裝 IE 瀏覽器的話，原則上也不會互相影響運作穩定表現，建議使用者可以趁早更新全新的瀏覽器。

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