控制哥被甩崩潰…舉槍爆頭前女友　趁斷氣前殘忍「非禮半冷屍體」！

▲19歲少女遭男友爆頭後姦屍。（圖／翻攝自警方照／當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國日前發生一起震驚社會的命案。一名21歲的控制狂男友因為和女友感情遇到瓶頸，竟在女方車上對女友開槍爆頭，並在對方奄奄一息時，強行脫褲性侵到斷氣。女孩家屬在自家廂型車看到已經慘死的女兒，完全無法相信。警方將男子逮捕時，發現他是有計畫的謀殺，甚至還購買了漂白水與垃圾袋。

根據英國《太陽報》報導，19歲的寶拉（Paula Davis）與21歲男友喬瓦尼（Giovanni Ruiz）日前進行分手談判，但喬瓦尼卻遲遲早不出分手之痛，過去曾多次傳訊息給堂哥表示，「或許真的該告別過去」。而堂哥也回應「我很願意用朋友的身分陪你度過這段時間，但一切都想過去前，你跟她要保持距離」。

▲少女在家人眼中就像天使一樣，樂於幫助貧苦的人。

但心痛的喬瓦尼仍走不出分手之痛，將寶拉騙到公園之後，兩人就音訊全無。寶拉的父親相當擔心於是報警，最後卻在公園旁發現女兒陳屍在自家的廂型車中。經警方調查，喬瓦尼將寶拉約出來後，在車內用槍對準女方頭部開兩槍，接著強行脫褲硬上直到她斷氣。

警方表示，喬瓦尼的佔有慾相當強烈、忌妒心強，無法接受和女友分開，而就在開槍爆頭女友後，還在北拉斯維加斯附近的沃爾瑪購買漂白水、紙巾、水、垃圾袋；此外更研判寶拉可能是在死亡後才被拖進車內，目前喬瓦尼一切交由律師處理，等待詳細調查結果出爐。