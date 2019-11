電鋸割斷鋸鰩吻部…美男虐殺瀕臨絕種保育類　恐關一年、罰150萬

▲鋸鰩科魚類利用細長的吻部感知外界。(示意圖/取自Pixabay)

記者林瑩真/綜合外電報導

美國佛羅里達州(Florida)一名男子殺害一條瀕臨絕種的鋸鰩科魚類,並割掉了牠細長呈鋸齒狀的吻部。目擊者告發後,這名男子恐怕要被罰一年的有期徒刑及5萬美元(約新台幣150萬元)的罰款。

綜合外媒報導,目擊者指出,去年曾目睹查德龐斯(Chad Ponce)在龐特韋德拉湖(Ponte Vedra)的一艘小船上,用電鋸鋸掉了這些鋸鰩科魚類的吻部。雖然鋸鰩科魚類的吻部又細又窄,但鋸齒狀的延伸可以幫助牠們感知並攻擊獵物,只要失去吻部幾乎就無法生存。

據美國國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)的數據,近年鋸鰩科魚類數量大幅下降,世界上成年物種數量可能多達5000種,也可能只有500種。男子獵殺的鋸鰩科魚類很有可能瀕臨絕種。

