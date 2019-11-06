22歲辣妹自助行「Tinder約炮」　激戰遭掐斃…變態男屍體塞箱再約下一位！

▲英國女大生畢業後到紐西蘭玩，卻遭炮友掐死。（圖／翻攝自警方／當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名22歲剛大學畢業的女孩米倫（Grace Millane），日前到紐西蘭旅遊時，在當地用交友軟體找到一名27歲的男子，兩人在約會後回到房間內床戰。米倫在激情過後竟被發現倒臥地板上死亡，男子在接受問訊時提到，米倫在激戰過程中一度要求他SM對待，最後沒想到卻掐死了她。

根據英國《太陽報》報導，米倫最後一次出現在2018年的12月，她生日前一天在紐西蘭與家人聯繫，後來卻接到了米倫慘死異鄉的消息。據悉，米倫在紐西蘭時透過「Tinder」認識了兇手，兩人相約出來見面吃飯後，回到男方的住處發生了關係。嫌犯表示，兩人在性愛的過程中都是你情我願，但米倫一度坐在他的身上，開始想要更多，「她摟著我的脖子，把我向下壓，最後我們開始很暴力、激烈的性愛」。

嫌犯提到，兩人其實在約會是氣氛很好，也都感覺會發生性關係。但卻在過程中變得激烈，「米倫讓我用力的抱著她，甚至掐著她的喉嚨，很用力的那種，就為了得到快感」。就在完事後，男子起身沖澡，出來後發現米倫倒臥在地板上。

▲警方發現米倫最後身影。

嫌犯向法官表示，自己根本不是刻意謀殺，一切都只是因為激烈的性愛導致的意外。警方調查中則發現，男子在發現米倫死亡後，花了一小時的時間思考該如何解決遺體，最後決定塞進行李箱，並繼續與下一位女網友約見面，更再次帶回家就在同一個空間發生關係。

目前審判仍持續，米倫的家人在開庭的過程中表示，在看到米倫時，她已經滿臉都是血，因為被掐死了，這樣的狀況根本無法相信兇手不是刻意的。