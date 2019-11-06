1.1萬科學家警告進入「氣候緊急狀態」：必須改變「過度消費」生活習慣

▲科學家嚴重警告，地球正面臨「氣候緊急狀態」。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合外電報導

全球超過1.1萬名科學家5日警告，地球正面臨「氣候緊急狀態」，如果人類不改變生活方式，持續「過度消費」的富裕生活習慣，氣候變遷將不斷惡化，最終造成「永無止盡的痛苦」。他們認為，研究者有道德義務說出真相，但各國立法者與政治人物卻沒有積極解決困境。

▲科學家指出，各國氣候協商已經進行數十年，但是成效不彰。圖為第24屆聯合國氣候變遷大會。（圖／路透）

科學家在期刊《生物科學》（BioScience）發表研究指出，儘管各種氣候協商會議已經進行40年，政治人物與立法者卻不夠積極，大家一如往常地生活，溫室氣體（GHG）排放迅速成長，進而加速傷害環境，讓地球面臨「氣候緊急狀態」。

研究提到，只從「地球表面溫度」的層面探討不夠周全，事實上，氣候危機「與富裕生活方式的過度消費行為密切相關」，如果人類想要避免災難性後果，有6大關鍵議題必須被解決，包括找出石油燃料的替代能源，減少甲烷、煤煙（Soot）等污染氣體，少吃肉類，重建並保護生態系統，創造無碳經濟，投入女性教育和家庭計畫，進一步穩定人口成長。

▲美國民眾聚集在舊金山議會外，抗議氣候變遷。（圖／路透）

CNN報導，來自超過150國、1.1萬名科學家認為，自己背負「說出事實真相的道德義務。」研究第一作者、保護生物學研究所（Conservation Biology Institute）首席科學與政策主任巴納德（Phoebe Barnard）指出，「已經沒有更多轉圜的餘地」，但上述改變不該被視為「犧牲」，而是「轉化壓力」的一種方式，「（壓力包括）每一件事情，從塞車到汙濁的空氣。」

據了解，這已經不是科學家第1次呼籲人們採取行動，對抗氣候變遷。來自184國的1.6萬名科學家2017年發表公開信，警告「人類與自然世界正處於衝突的過程。」

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