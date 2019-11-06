收養2頭大丹狗遭咬死！婦陳屍血泊「腳踝少塊肉」　屋內驚現肉塊

▲ 瑪麗將大丹犬收養在家中。（圖／翻攝自臉書／Mary Matthews）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州日前發生一起悲劇，一名富有愛心的婦女不顧丈夫反對，在家中收養大型犬隻，沒想到卻遭自己收留的2頭大丹狗活活咬死。她正在獄中的丈夫聯絡不上妻子，趕緊報警，回到家中便發現她倒在血泊中，已經身亡。

當地《代頓每日新聞》（Dayton Daily News）報導，現年49歲的瑪麗（Mary Matthews）1日被丈夫戴爾（Dale Mark Matthews）發現陳屍在位於韋恩斯維爾（Waynesville）的家中。戴爾向記者表示，「我從來不想要大丹狗，但她想救牠們。她喜歡動物，所以我讓她收留牠們。也許我當時應該堅定立場，明確的拒絕她。」

瑪麗收養這2頭狗已經有2年，但戴爾10月才被其中1頭狗咬傷，讓他擔心這些犬隻會攻擊人類。他說明，通常犬隻對瑪麗展現出攻擊性時，他就會出手管教，將犬隻帶到戶外，但案發時他不在家。他補充，犬隻會互相打架，「如果我不在，牠們就會拿瑪麗出氣。」

▲ 大丹狗也稱做德國獒，體重可達45公斤以上，有「犬中鬥士」之稱，可飼養成能力強且服從命令的警衛犬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非當事犬）

戴爾回憶道，他1日從監獄趕回家中，看見瑪麗倒在浴室地板上。她用僅剩的力氣讓2頭大丹狗從後門出去，但幾乎沒能回到浴室。WKRC新聞報導，警方到場時，整間房子都血跡斑斑。他們發現瑪麗的腳踝少了一塊肉，又在沙發上發現另一塊肉。

此外，當時客廳和廚房裡散落無數個啤酒罐和藥罐。戴爾向警方說明，瑪麗每天早上都會喝啤酒，還會服用大量處方藥。獲報有人過度服藥而趕往現場的警官在一處封閉的門廊裡發現2頭大丹狗，地板上覆蓋大量糞便，幾乎看不見原本的地板。

《代頓每日新聞》指出，2頭大丹狗3日被施以安樂死。初步調查顯示，瑪麗可能是被其中1頭或2頭狗同時咬傷後，將牠們帶到室外。警方報告指出，她當時可能因服藥過度，誤判傷勢並不嚴重，初步死因為「被狗攻擊」。

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