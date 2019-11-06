伊朗「恢復提煉濃縮鈾」再減核武協議承諾　美：朝錯誤方向跨出一大步

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）宣布，再度縮減核武協議承諾。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）於5日表示，6日起將會在福多（Fordow）提煉廠的離心機裡注入「六氟化鈾」（UF6），恢復提煉濃縮鈾，做為縮減核武協議承諾的第4步驟。美國國務院發言人回應，此舉是「朝向錯誤方向跨出的一大步。」

羅哈尼5日在電視談話中表示，6日將要重啟濃縮鈾的煉製，「氣體將會被注入福多提煉廠的離心機，做為我們縮減核武承諾的第4步驟。」他提到，先前居中協調的英、法、德還有2個月的時間可以挽救協議，讓伊朗經濟免於美國制裁，「我們不能接受單方面地遵守承諾，他們卻不履行協議。如果其他國家遵守承諾，一切措施都是可逆的。」

伊朗原子能組織負責人薩利希（Ali Akbar Salehi）提到，6日起也會把濃縮鈾的濃度提高到5％，「我們也可以提高到20％，但現在沒有必要這麼做。」據了解，德黑蘭4日就曾表示，要把IR-6離心機的數量增加1倍，加快作業，也正在致力研發「一種被稱為IR-9的原型機種，速度比IR-1快上50倍。」

▲伊朗重啟濃縮鈾提煉。圖為伊斯法罕（Isfahan）一座濃縮鈾提煉廠。（圖／達志影像／美聯社）

國際原子能總署（IAEA）伊朗大使格里巴巴里（Kazem Gharibabadi）證實，伊朗已向機構表明，6日開始將把「六氟化鈾」注入離心機，「我們被要求，派遣觀察員監督這個過程。」

美國國務院5日指出，德黑蘭的行為沒有任何令人信服的理由，此舉是「朝向錯誤方向跨出一大步。」發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示，「我們完全支持國際原子能總署，在伊朗執行獨立審查角色」，而華盛頓也將繼續實施「經濟施壓」政策，直到對方改變行為為止。

根據《路透社》報導指出，伊朗恢復提煉濃縮鈾，是具有高度象徵意義地違反承諾，也讓歐盟試圖挽救核武協議所做出的努力複雜化。

根據2015年的《伊朗核武協定》，伊朗同意停止發展核武項目，將濃縮鈾濃度保持在3.67％，遠遠低於能夠發展武器的90％，並把福多提煉廠轉化為「核子、物理與科技中心」，換取解除國際制裁。但是，自從美國2018年5月退出協議，重新實施制裁，德黑蘭就逐漸縮減承諾。

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