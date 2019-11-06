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墨國毒梟掃射放火殺9人！勇母拚死保7月大幼子一命　男童步行21km救手足

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▲▼墨西哥毒梟屠殺造成9名婦孺死亡。（圖／路透）

▲ 休旅車被槍手縱火燒焦。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥販毒集團武裝份子4日在北部索諾拉州發動一場血腥突襲，殺害3名美國籍的當地摩門教婦女與6名孩童。他們當時分別駕車出門，途中突遭開槍掃射。一名母親為保護僅7個月大的女兒而犧牲自己的性命；還有一名13歲男童要手足躲在樹叢裡，自己則步行近21公里求助。 

勒巴倫（LeBaron）家族的3名婦女當天分別帶著14名兒童，分乘3輛休旅車自他們居住的赤瓦瓦州拉莫拉（La Mora）社區出發。羅尼塔（Rhonita Miller LeBaron）和她6個月大的雙胞胎Titus及Tiana、10歲的女兒Krystal和12歲的兒子Howard遭活活燒死；另外2名母親多娜（Dawna Langford）、克莉絲蒂娜（Christina Langford Johnson）和多娜分別為11歲及3歲的兒子也遇難。

▲▼墨西哥毒梟屠殺造成9名婦孺死亡。（圖／路透）

▲ 死者家屬在案發現場心痛落淚。（圖／路透）

克莉絲蒂娜的兒子德文（Devin）為尋求親戚的幫助，步行了13英里（約20.9公里）遠。他先將受傷的兄弟姐妹藏在灌木叢中、蓋上樹枝，接著試圖找出子彈飛來的方向，以避免遭槍手攻擊。他在事發約6小時後抵達親戚所在的社區，向他們求助。親戚先將事件通報當局後，也帶上槍枝出門尋找受傷的孩童。

德文的母親克莉絲蒂娜盡全力保護自己7個月大的孩子，在子彈不斷穿過車內時，奮力將孩子扔到休旅車地板上。社群網站上瘋傳的一段影片顯示，休旅車已經燒焦、不斷冒著煙，車身還佈滿彈孔。

▲ 休旅車被燒得焦黑。

羅尼塔的家人說明，她當時帶著4個孩子出門，打算開車到美國亞利桑那州鳳凰城迎接出差回來的丈夫，未料途中車輪爆胎拋錨，於是回到社區換了另一輛車，只比另外2名喪命的母親早一些出門。武裝份子對著她的車開槍後縱火，使得油箱爆炸，導致她和孩子全都喪命。

克莉絲蒂娜和多娜分別載著自己的孩子出門，預計到契瓦瓦州（Chihuahua）探望家人並參加8日的婚禮。她們的親戚在其中一輛休旅車中發現克莉絲蒂娜以性命保護的7月大幼子，安然無恙的坐在後座地板上。多娜5名孩童的傷勢包括14歲孩子腳上中槍、8歲兒童下巴及腿部中彈、4歲兒童背部中彈及9月大嬰兒胸部中槍，空運到鳳凰城醫院治療；另3名沒有受傷的孩子則回到家中。

▲▼美國勒巴倫家族成員在墨西哥遭襲擊，家人在網路上貼出被害者過去合照，希望網友替她們祈福。（圖／翻攝Facebook／Kenny LeBaron）

▲ 美國勒巴倫家族成員貼出被害者過去合照，希望網友為她們祈福。（圖／翻攝Facebook／Kenny LeBaron）

他們居住的宗教社區拉莫拉靠近美國邊界，位於亞利桑那州道格拉斯以南約113公里處，其中許多教會成員在墨西哥出生，因此擁有雙重國籍。遇難者有多名家庭成員住在美國猶他州，案發後在社群網站上詳細描述現場的恐怖狀況，包括槍手向試圖逃跑的兒童開槍。他們也擔心，可能有受害者遭到武裝份子性侵。

死者親屬翠西（Trish Cloes）5日在臉書上寫道，「我美麗的侄女…我的心都碎了，很抱歉妳成為邪惡的犧牲品。妳永遠是我的天使，抱緊妳的孩子吧。我永遠愛著多娜、羅根和崔佛，家人會永遠在一起。」她在後續的發文中補充，多娜的孩子身上佈滿彈孔，而孩子們在可怕的狀況下設法得到幫助。

►美摩門教家庭遇襲9死！墨槍手掃射放火…焦黑車身滿布彈孔　孩童逃跑被擊斃
►墨西哥毒梟屠殺9婦孺…全為美國籍　川普爆氣：派兵讓這些禽獸從地表消失

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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