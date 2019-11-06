彈劾川普調查啟動　第一批傳「代理幕僚長」直接遭到拒絕！

▲美國白宮代理幕僚長穆瓦尼成為彈劾案第一批被傳喚的人 。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國眾議院上月30日表決通過對總統川普的彈劾調查程序，近日展開第一階段「高層調查」，當地時間5日傳喚川普代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）出面作證，認為他在通烏門事件上應該握有重要的第一手消息。對此白宮表示，沒有打算配合調查。

綜合外媒報導，聯邦眾議院外交事務、情報、政府改革監督委員會要求穆瓦尼8日須出現作證，並在信中提到，根據彈劾調查和公開報導，我們認為你握有彈劾調查相關的第一手消息跟資訊，「若無法或拒絕出席作證，包括聽命於總統指示與命令，都將構成妨礙眾院彈劾調查，有可能被用來作為不利於你個人或總統的推論」。

據悉，穆瓦尼目前是彈劾調查中，被傳喚作證的最高階白宮官員。對此白宮回應，穆瓦尼目前未打算出席作證。發言人吉德里（Hogan Gidley）表示，民主黨與前朝政府都不傾向允許總統高階顧問參與這樣荒謬、偏頗、不具正當性的程序，現在也不傾向這樣做。

而穆瓦尼之所以成為首批調查人物，只要是因為上月17日在記者會中提到，白宮確實扣住對烏克蘭的援助，「我要告訴大家，這就是事實，政治就是會影響外交政策。」但事後卻否認自己如此說過，而其實在出任代理幕僚長之前，穆瓦尼曾是主管白宮管理預算局（White House Office of Management and Budget），也就是決定對烏克蘭扣住4億美元援助的單位。

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