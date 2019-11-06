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美股漲勢趨緩 　台指期開盤小跌1點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊上漲 30.52 點。回頭看台指期今（6）日開盤小跌 1 點，來到 11,644 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

週二（5）日受強勁的經濟數據及中美貿易新發展，推助美股延續漲勢，四大指數僅標普 500 指數下滑，道瓊、費半與那指三大指數再刷歷史新高。回頭看台指期今（6）日開盤小跌 1 點，來到 11,644 點，不過開盤一分鐘不到，馬上又翻紅小漲。

標普 500 指數下跌 3.65 點，或 0.12%，收 3074.62 點。那斯達克指數上漲 1.48 點，或 0.02%，收 8434.68 點。美股道瓊指數上漲 30.52 點，或 0.11%，收 27492.63 點。費城半導體指數上漲 3.23 點，或 0.19%，收 1730.15 點。

請繼續往下閱讀...

多家外媒報導，大陸為了保持最初立場，敦促美國取消更多關稅，《南華早報》引述消息人士報導，如果川普想要達成貿易協議，大陸需要美國在取消關稅方面做出更堅定的承諾。另外，中美兩國正在敲定第一階段協議細節，以及抉擇「川習會」簽署地點，包括愛荷華州、阿拉斯加、夏威夷都是可能的選項。

截至今早8：48，台指期上漲 3 點，來到 11,648 點。

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