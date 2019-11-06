美駐歐盟大使改口「通烏門和拜登有關」　曝2關鍵通話…川普：我要他做對的事

▲美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）5日再度出席作證。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普「通烏門」彈劾調查的證詞紀錄持續更新中，美東時間周二（5日）的摘錄中指出，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）在眾議院上作證，在和美國駐烏克蘭大使泰勒（Bill Taylor）通話完後，他得知川普政府扣住對烏近4億美元的軍事援助，是為了施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要他做「正確的事情」。

根據CNN報導，桑德蘭回憶9月9日當天，他收到泰勒傳來的訊息，內容中寫道，「用扣住軍事援助的手段來換取競選上的幫助，我覺得這根本瘋了。」桑德蘭表示，他當下感到相當震驚，因而決定打電話給川普一探究竟，而他知道川普不是個愛閒聊的人，所以只有一次機會，「與其問他『你做這件事到底是為了A還是為了B或C』，我直接問，『你想從烏克蘭那邊得到什麼』？」

▲桑德蘭在眾議院作證，川普和澤倫斯基的通話內容，包括4億美元軍事援助被扣、貪污調查，都和民主黨總統候選人拜登有關。（圖／路透）

桑德蘭接著指出，川普所有的回應都很簡短，「我沒想要什麼。我不想要交換條件，我要澤倫斯基做對的事情」，「我要他繼續做他正在做的事」。桑德蘭說，川普講完就立刻掛斷電話了，「我不會說他掛我電話，但那感覺幾乎就像是他掛我電話。」

桑德蘭這席證詞一改10月17日的說法，當時他強調，在不確定是否有真的扣住軍事援助這回事，或是相關有利的證詞之前，只能推測扣援是和川普政府擬議中的反貪污聲明有關。如今桑德蘭等同承認他知道川普和澤倫斯基之間的通話以及扣援威脅，確實和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）有關，目的是要抓到拜登的把柄，擊落政敵。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

摘錄顯示，桑德蘭此次作證補充證詞是在泰勒之後，他說「是其他官員的證詞幫助他恢復記憶」。桑德蘭接著補述，在川普於7月25日打電話給澤倫斯基的前6天，他已奉命先和澤倫斯基通話，提醒對方川普想要啟動對拜登父子的貪污調查，並形容這通電話內容，「你知道的，這比較像是『我現在把這件事交給你了喔，我們終於完成了』，而他（澤倫斯基）非常開心地說，『太棒了，明天我們（和川普）的通話會很順利。』」7月20日，澤川通話因故推遲到7月25日。