Emoji「桃子和茄子」是性暗示！　臉書、IG新審查上線：不當使用就禁用帳號

▲桃子和茄子都屬蔬果類，但想像力豐富的人類經常用這兩個圖示指涉其他東西。（圖／翻攝「Emoji」）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書今年夏天悄悄更新網路審查規範，將會對涉及性暗示的貼文或符號採取行動，包括網友愛用的「茄子和桃子」，因為那讓人聯想到男性性器和女生臀部。臉書旗下的Instagram也在審查範圍內。

根據美國成人新聞網站「Xbiz」報導，由於「顏文字」（emoji）中的「茄子和桃子」給人的性聯想太過直覺，只要用戶將這兩個符號和任何貼文搭配，都有可能被臉書視為性暗示，進而使帳號被標註為管制對象或是直接停用。

其他像是用emoji遮住女性三點、全裸打碼，或是任何附上成人網站及影片連結的貼文，全都可能被認為違反用戶條款。

報導指出，臉書在7月更新並新加入此一規範，8月再度修正，但一直到9月7號才正式確定這系列的新增條款。臉書和Instagram有眾多專業或帳號，專門分享女性撩人的照片和影片，「茄子和桃子」也是許多網友經常用來笑鬧的貼圖，當報導推出之後，臉書的新規立刻引起反彈。

多數網友認為，臉書與其管制emoji這種芝麻綠豆大的事，不如針對更嚴重的社會議題，如仇恨言論、槍枝及假新聞等施加更多的管制。事實上，桃子除了常被用來影射女性臀部外，因為桃子（peach）和彈劾（Impeachment）有單字和發音上的重疊，隨著美國總統川普的彈劾案升溫，不少網友也會貼出桃子貼圖以表支持彈劾。