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名醫遭控A捐款！股東內鬨　英業達少主2千萬恐打水漂

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圖、文／周刊王

「英業達」創辦人葉國一兒子葉力誠，與友人合資開設一家專營植牙教學的「里昂哈佛數位科技」公司，先期已投入2千萬元，但近日該公司卻因其他股東間為了一起「哈佛合作案」內鬨，恐面臨拆夥，若真如此，葉的投資也將泡湯。

該公司1名徐姓股東（徐男）指控，專責教學、同為股東的名醫陳俊龍，宣稱透過他捐款3千萬元給哈佛大學牙醫學院，即可讓付費來學植牙的台灣牙醫獲得該校認證。徐稱自己依約出錢到陳指定的帳戶，之後向他要哈佛開的收據，對方卻拿不出來，懷疑錢根本被A走。

▲▼名醫遭控A捐款。（圖／周刊王提供）

▲葉力誠砸錢投資「里昂哈佛」公司，卻恐因其他股東內鬨蒙受損失。（圖／周刊王提供）

徐男出示1份抬頭為「全球教學事業合作合約書」的文件，內文提及「雙方同意共同發展『美國哈佛大學牙醫學院之數位實驗室及牙醫相關教學及全球認證』，簡稱『哈佛合作案』，由乙方（徐妻，也是股東之一）提供資金，並由甲方（陳俊龍）與美國哈佛大學接洽，由甲方名義捐款美金共計100萬元予哈佛」。

徐男說，該合約言明分10期給付，每期10萬美金，今年5月，他和老婆依約將第一期款項匯入一個由陳俊龍指定的海外戶頭後，7月他向陳要求哈佛校方開出的正式收據，但對方卻拿不出來，只給他看1封電子郵件，上面是哈佛校方對此事說「thank you」。

「可能是我一直催討吧，他（指陳俊龍）開始反控我欠他貨款未還、恐嚇等，然後就不教學了，還找律師發存證信函給我，說要告我。」徐男說，陳俊龍還將他當「提款機」，吸乾了就甩掉，未來不排除對陳提出告訴。

徐男強調，葉力誠對該公司的投資很重視，且有意加碼投資，但如今爆出股東糾紛，他很難「向葉董交代」。

對於徐姓股東指控，陳俊龍表示，給哈佛大學的捐款是他所出，並非徐姓股東夫婦，而該筆捐款也和商業合作無關，純粹是身為校友想回饋母校的單純舉動，徐所出示、載明是其妻出錢的合約書僅是「草約」，並非正式合約，他後來要求修改，對方至今仍未回應。

而徐與其妻要求看哈佛收據，他不願提供的原因，是認為自己遭到利用，怕被對方拿去招搖撞騙，此外，事實上是徐姓夫妻欠他貨款，還對外散布不實謠言，已委由「理律律師事務所」提出存證信函，不排除依法追究背信、詐欺、恐嚇等罪嫌。

另本刊連續多日致電英業達、皇基公司，表達想找葉力誠，詢問他對「里昂哈佛公司」投資糾紛看法，並留下記者聯絡手機。但公司人員均表示，已將訊息轉達給葉，但至截稿止，仍未獲葉力誠本人回應。

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