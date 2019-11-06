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汽油彈直接砸臉！2女警頭上爆炸著火　智利示威現場影片曝光

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▲▼智利2名女警遭汽油彈砸中，臉部一度起火。（圖／達志影像／美聯社）

▲智利2名女警遭汽油彈砸中，臉部一度起火。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

智利示威抗爭進入第3周，4日在一波警民衝突中，有示威者朝警方投擲汽油彈，結果直接砸中2名女警頭部，導致警員臉部一度起火，所幸其他警員見狀立刻協助撲滅。據稱2名女警臉部嚴重灼傷，但當局並未公開女警的具體傷勢。

綜合外媒報導，智利首都聖地牙哥4日再度發生示威衝突，由現場畫面可見，示威者投擲的汽油彈正好砸中兩名身穿鎮暴服裝的女警員。2人雖然立刻摘掉頭盔，但臉部和頸部都已經起火。

女警著火後表情痛苦，立刻奔向周圍其他警員求救；在場警員花了10多秒時間，才完全撲滅她們身上的火勢，智利警方表示，2名女警都被送往醫院治療，所幸治療後並沒有生命危險。

智利參議員阿連德（Isabel Allende Bussi）說，「所謂的捍衛人權，也包括反對這類行為，我希望能有更多反對暴力的聲音，縱火和搶劫無助於改善人至民的生活品質。」

智利民眾最初不滿政府調高地鐵票價，從一開始的學生示威逐漸演變成全面示威抗爭，要求政府提供更好的教育和醫療服務，並且徹底解決貧富不均情況，迫使智利總統皮涅拉（Sebastián Piñera）宣布取消主辦APEC峰會和聯合國氣候變遷大會。

示威爆發3周以來，已經有至少20人喪命，另有超過1,500人受傷，此外各地均有滋事者趁亂縱火、搶劫等。另一方面，示威者也指控當局嚴重侵犯人權，並指控智利警方暴力攻擊、性侵反政府示威者。

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