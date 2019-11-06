「加泰隆尼亞沒有國王」！西班牙王室訪巴塞隆納　示威者場外狂燒照片

▲西班牙王室訪問巴塞隆納，獨派民眾焚燒國王肖像。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

加泰隆尼亞獨派示威者4日聚集在首府巴塞隆納，抗議前來出席活動的西班牙國王菲利普六世，不僅高喊「加泰隆尼亞沒有國王」口號，部分示威者當眾焚燒國王照片，另也有人朝鎮暴警察投擲油漆。

路透社報導，西班牙波旁王室菲利普六世國王（Felipe VI）、萊蒂西亞王妃（Queen Letizia）和他們的2名女兒等王室成員，4日抵達巴塞隆納訪問，出席赫羅納公主青年人才獎（Princess of Girona young talent awards）頒獎。

警方提早在會場附近部署大批警力，路透社目擊有民眾揮舞加獨旗幟包圍其中一個警方設置的崗哨，對出席頒獎典禮的來賓破口大罵，並爆發肢體衝突，迫使來賓改從其他出入口進入會場。

現年70歲的民眾阿吉勒拉（Dolors Aguilera）說，西班牙國王的造訪，對巴塞隆納而言是一種挑釁。她說，「我們還有政治犯被關在監獄。我們不能接受」。她68歲的丈夫安東尼（Antoni Gonzalez）也說，「我們之所以成為共和派，是因為馬德里把我們當成殖民地。」

加泰隆尼亞2017年通過獨立公投，馬德里當局主張此次公投違法，西班牙最高法院在10月14日更以煽動罪名，判處9名獨派領最重13年徒刑，引爆獨派人士示威抗爭，衝突越演越烈。

民調顯示，加泰隆尼亞民眾對於是否從西班牙獨立一事，意見嚴重分歧。路透社引述今年7月份的民調，顯示有44％的民眾支持獨立，卻有48.3％持反對意見。

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