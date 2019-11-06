獨／翻開秒噴鼻血！國安局2020月曆「滿滿大肌肌+超殺偵爆犬」

記者徐政璿／台北報導

特勤神秘面紗曝光！國安局特勤中心負責國家元首安全維護，被封為「御林軍」的他們，矯健身手、強健體魄、危機反應是基本條件，今年首次製作形象月曆，讓外界得一窺高強度的訓練過程，包括隨扈演練、八極拳、狙擊、救護技術員訓練、開放水域訓練，甚至是偵爆犬等都登上月曆版面。

▲國安局特勤人員訓練過程首次製成形象月曆。（圖／翻攝畫面，下同）

國安局特勤中心這次特地協請國防部軍聞社，以特勤中心各場地、總統府等為拍攝背景，月曆可以看出特勤人員平時各項訓練的縮影。從開場一月份照片更可以彰顯特勤「以身作盾」高尚情操，並呈現「專業低調」優質形象。

因應任務需求提高，要成為一位合格特勤人員，要通過體能、戰技（游泳、八極拳、射擊）測驗，以及取得基本初級救護技術員證照（EMT1）。由於特勤隨扈的工作需要大量體力，平日的訓練過程格外重要，不少特勤人員也會趁下班時間自主訓練，並隨時待命上場。

為了因應2020年總統大選，國安局這次準備「5+1」組特勤人員因應，每組有55位特勤人員，若總統大選有超過5組參選人角逐，都還能支應。國安局也與警政署和調查局密切合作，掌握各種抗議情資，國安局規劃將於11月7日舉行「安維7號」編成典禮，特勤月曆也將於同日發送。

