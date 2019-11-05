台糖用地發展光電專區招標暫緩　台糖：傾聽各界聲音

▲台糖公司決定暫緩高雄市內門區土地的相關招標計劃。圖為台糖公司副總經理兼發言人顧孝柔。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

為發展太陽光電，台糖公司日前公開招標高雄市內門區土地，引發外界質疑影響壽山動物園之擴建計劃，台糖公司今（5）日晚間發佈新聞稿表示，公司決定暫緩相關招標公告，以研擬更妥善與多贏的方案。

台糖表示，發展光電綠能係配合政府再生能源政策，對於外界的想法，不論來自民代、意見領袖或媒體，台糖都願意傾聽，相關招標公告將暫予撤下。

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台糖指出，內門區腳帛寮段雖曾被規劃為高雄壽山動物園的擴建計畫預定地，然高雄市政府觀光局及壽山動物園也於108年3月拜會過台糖，並明白表示短期內無承租該區為動物園用地之相關規劃。

台糖評估，在配合政府推動2025年太陽光電政策下，既為活化利用閒置山荒地，且依各項作業要點盤查，以較貧脊或欠缺水源，而規畫該地建置光電專區，加上該地非屬於第一級環境敏感地區，其選址程序嚴謹，惟在變更前當向在地居民及民意代表妥適溝通及傾聽意見，以更符合里仁為美之期待。

另外，針對台商回台投資的用地需求，經濟部初步盤點位於南部六縣市的台糖土地，總計共744公頃，預計開發為九處新工業區使用；依據經濟部規劃，將先在每個縣市小規模開發各一塊90公頃產業用地，預計在兩年內就能先開發出540公頃產業用地。