數位存款衝破280萬戶超夯　台新Richart市占逾5成排第一

▲根據金管會統計，到今年9月底，數位存款帳戶開戶數達282.5萬戶，今年可望挑戰300萬戶大關。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（5）日公布數位存款帳戶情況，截至今年9月，數位存款帳戶開戶數達282.5萬戶，較去年同期大幅增加1.6倍，今年可望挑戰300萬戶大關，其中台新銀以158萬戶排名第一，市占率達55.9%。

根據金管會統計，截至今年9月底，數位銀行帳戶開戶數攀升到282.5萬戶，較去年同期增加1.6倍，今年可望挑戰300萬戶大關。

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按照「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，數位存款帳戶依開戶安全等級分為三類，第一類是新客戶透過自然人憑證在線上開立帳戶，到今年9月底，共有91.3萬戶，較去年同期增加逾1倍。

第二類是已開立存款帳戶的舊客戶，在線上加開數位帳戶，截至今年9月底，共有81.1萬戶，較去年同期增逾1.6倍；第三類則為其他銀行信用卡或存款帳戶，開立新帳戶占最多，從去年同期的32.5萬戶，一口氣跳增到110.1萬戶。

另外，觀察已開立戶數最多的前5家銀行，其中台新銀行以158萬戶奪冠，其他2至5名依序為王道銀行38.5萬戶、國泰世華銀行38萬戶、永豐銀行11.7萬戶及華南銀行7.9萬戶。據了解，台新銀Richart帳戶突破150萬戶關卡，主要是雙狗卡（@GoGo卡和FlyGo卡）帶動，只要綁定數位存款帳戶，即可搶高利享好康，吸引不少小資族開辦。