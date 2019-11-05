宏碁、諾華跨界合作「AI醫療」　首波鎖定黃斑部退化可望明年初取藥證

▲左起為宏碁技術長張瑞川、宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮、諾華亞太區總裁Alexis Serlin、諾華台灣總裁謝麗娟。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（5）日攜手台灣諾華藥廠簽訂合作備忘錄（MOU），運用人工智慧（AI）技術，在醫療的臨床試驗設計、查驗登記、疾病檢測、病患整合照護等方面進行跨界合作，並將更進一步應用全球營運平台，將台灣智慧醫療產品推向國際，首波鎖定黃斑部退化可望在明年初取得藥證。

這次雙方合作，主要為運用宏碁先進的AI技術與資通訊產業經驗，結合台灣諾華在醫藥產業對疾病及治療的知識、臨床試驗及查驗登記的經驗，打造台灣智慧醫療生態系，包含全球智慧醫療法規、市場研究及應用推廣、臨床試驗設計、眼科AI的合作研發、心血管疾病整合照護。

請繼續往下閱讀...

這個首開國內尖端科技與藥廠的跨界合作先例，主要是將未來的AI軟體集結大量的疾病數據，輔助醫護人員以AI技術在早期辨認出疾病，有助病患及早治療，雙方初期將鎖定的合作疾病領域為黃斑部退化、糖尿病視網膜病變及心血管疾病等。

▲左起為宏碁技術長張瑞川與諾華台灣總裁謝麗娟簽訂合作備忘錄。（圖／記者姚惠茹攝）

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮表示，早期偵測病變的治癒力可達100%，如果未來透過AI辨識癌症病變，及早開始治療或是預防保健，相信未來人類活到120歲將變成常態，而且智慧醫療是未來的世界大趨勢，希望宏碁AI技術能在台灣醫療發展扮演重要貢獻者。

宏碁技術長張瑞川表示，宏碁的AI醫療已有階段性實驗成果，未來結合諾華臨床試驗、疾病檢測的知識經驗，能夠實際走入醫院，對病人與醫療環境帶來更多實際貢獻，目前黃斑部退化的AI技術已經送件，順利的話可望在明年初取得藥證，未來也將向美國、歐洲申請藥證。

張瑞川舉眼科為例，智慧醫療運用AI技術判讀，可以幫助病患在初階門診的時候，就先針對眼睛進行偵測，若是被AI辨識出病變之後，即可馬上轉診專業眼科，協助更多病患及早獲得治療，而這項技術目前由宏碁旗下子公司「宏碁智醫」負責，未來也可望獨立成小金雞發展。