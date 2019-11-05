啥米！我們曾課這種稅　老一輩吃辦桌、騎腳踏車要繳稅

▲流金稅月，賦譽典藏檔案展，展出消失的八大稅目。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

你知道嗎？老一輩的人吃辦桌、騎腳踏車都要繳稅！財政部今（5）日表示，我國的稅負制度隨著政治經濟及社會環境而演變，因此課徵稅目也會不斷相應調整，例如戶稅、礦區稅、鹽稅、屠宰貨物稅、火柴貨物稅、腳踏車使用牌照稅等在時間的推進下走入歷史。

一，戶稅：財政部表示，遷台初期曾針對自然人，就其不動產總值滿新台幣6,000元每年分上、下期課徵千分之5的戶稅，但在所得稅、地價稅房屋稅建構完成後，在57年廢止。

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二，木材貨物稅：民國43年政府為預算平衡，開徵木材貨物稅，依據貨物稅條例，對各種木材從價徵收15%的貨物稅，對國內木材的課稅方式是派稅務人員先到林場去，點驗砍下的木材，蓋印後運下山，最後再派人去收稅，於60年取消該稅。

三，腳踏車牌照稅：40、50年代，腳踏車是台灣主要代步工具，依使用牌照稅法規定，要繳交牌照稅並且申掛車牌才可以行駛，後來腳踏車被機動車輛取代，所以不再課稅，於60年取消。

四，火柴貨物稅：早期火柴是民生必需品，曾是稅收來源之一，依貨物稅條例，對硫化磷火柴從價徵收20%貨物稅，因為科技發展，火柴稅收比重大幅降低，所以在61年取消。

▲流金稅月，賦譽典藏檔案展，賦稅署長李慶華（左）與財政部長蘇建榮（中）共同參觀。（圖／記者吳靜君攝）

五，屠宰稅：中央政府遷台後，曾對豬、牛、羊開徵屠宰稅，為了避免私宰，都會在豬體上蓋完稅戳，以便核對，所以以前的人在買豬肉時，都會在豬皮上看到藍色的戳章，表示已經繳完稅了，這項稅在76年取消。

六，筵席稅：筵席對以前的人來說是一種奢侈的行為，所以筵席稅是以前針對奢侈行為所刻的飲食課稅，因此在飯店舉行筵席或者其他場所辦桌時，一次達到一定的消費金額就要課稅，這項稅在69年廢止。

七，礦區稅：礦區稅是採定額稅率，針對取得採礦權的人按礦區面積課徵，類似採礦權的權利金，與一般的稅不同，不是稅捐機關主管的稅，而是由經濟部徵收，在92年修正礦業法後改成礦業權費及礦產權利金，不再課徵礦區稅。

八，鹽稅：鹽是民生必需品，以前對鹽實施專賣制度，或課徵鹽稅，民國42年鹽務組織整合財政部，對食鹽及漁業用鹽採就場徵稅，後來因鹽的消耗量固定、稅收不多，因此在66年取消。