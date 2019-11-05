證券期貨業者遭受網路攻擊　證交所：已掌握攻擊訊息並密切注意後續發展

▲ 台灣證券交易所。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

近日有數家證券期貨業者遭分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDoS），導致對外網路頻寬滿載，造成公司官網或網路下單網站速度緩慢情形。證交所表示，已充份掌握攻擊訊息及業者應變處理情形，也將持續密切掌握本次攻擊事件發展。

證交所表示，目前遭受DDoS攻擊的業者都已經導入電信業者流量清洗服務，網站對外服務受到影響的時間短暫，證券投資人下單仍可透過其他管道下單，例如手機APP、語音下單或電話下單等其他替代管道，投資人權益及證券商之業務並未受到影響。

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證交所指出，有鑒於DDoS攻擊為近年來常見之網路攻擊手法，主管機關金管會已於106年要求所有網路下單業者購買流量清洗服務、建立DDoS防禦與應變作業程序，並每年辦理DDoS攻擊應變演練，可有效降低遭受DDoS攻擊之影響時間。

針對本次網路攻擊事件，證交所表示，已充份掌握攻擊訊息及業者應變處理情形，彙整相關情資於10月29日通報金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），並主動以電子郵件方式通知證券商資訊主管。

此外，證交所提醒證券期貨業者加強防範，除要隨時注意對外網路安全維護，如發現有受DDoS攻擊情事，應立即洽電信廠商啟動流量清洗機制、阻擋攻擊者之IP等；並要監控網路系統運作情形，如有系統異常無法運作情事，應即時公告並擬具因應方案，以確保客戶及投資人權益，此外，應利用「證券期貨市場資安通報平台」，落實進行資安事件通報。

證交所表示，也將持續密切掌握本次攻擊事件發展，24小時進行業者網站監控服務，適時提醒業者注意並採取防護措施，以確保證券期貨業者網路服務正常運作。