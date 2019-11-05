　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

證券期貨業者遭受網路攻擊　證交所：已掌握攻擊訊息並密切注意後續發展

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

▲ 台灣證券交易所。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

近日有數家證券期貨業者遭分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDoS），導致對外網路頻寬滿載，造成公司官網或網路下單網站速度緩慢情形。證交所表示，已充份掌握攻擊訊息及業者應變處理情形，也將持續密切掌握本次攻擊事件發展。

證交所表示，目前遭受DDoS攻擊的業者都已經導入電信業者流量清洗服務，網站對外服務受到影響的時間短暫，證券投資人下單仍可透過其他管道下單，例如手機APP、語音下單或電話下單等其他替代管道，投資人權益及證券商之業務並未受到影響。

請繼續往下閱讀...

證交所指出，有鑒於DDoS攻擊為近年來常見之網路攻擊手法，主管機關金管會已於106年要求所有網路下單業者購買流量清洗服務、建立DDoS防禦與應變作業程序，並每年辦理DDoS攻擊應變演練，可有效降低遭受DDoS攻擊之影響時間。

針對本次網路攻擊事件，證交所表示，已充份掌握攻擊訊息及業者應變處理情形，彙整相關情資於10月29日通報金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），並主動以電子郵件方式通知證券商資訊主管。

此外，證交所提醒證券期貨業者加強防範，除要隨時注意對外網路安全維護，如發現有受DDoS攻擊情事，應立即洽電信廠商啟動流量清洗機制、阻擋攻擊者之IP等；並要監控網路系統運作情形，如有系統異常無法運作情事，應即時公告並擬具因應方案，以確保客戶及投資人權益，此外，應利用「證券期貨市場資安通報平台」，落實進行資安事件通報。

證交所表示，也將持續密切掌握本次攻擊事件發展，24小時進行業者網站監控服務，適時提醒業者注意並採取防護措施，以確保證券期貨業者網路服務正常運作。

ET快訊
不夠付房貸！節儉哥咬牙13年笑了　曝「生2寶」勵志逆轉
美艷教師14樓墜下「變形慘死」　屍體全是毆打傷...自殺結案
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

證券期貨業者遭受網路攻擊　證交所：已掌握攻擊訊息並密切注意後續發展

央行外匯存底連五個月創新高　10月再增加29.87億美元

財政部4箭無法齊飛　今年三讀過關無望

台股續創29年新高　金管會證實：6家券商遭受DDoS攻擊勒索

台灣GDP平均成長率怎麼算？　財經網美胡采蘋槓上旅美學者林環牆

台塑四寶公布10月獲利月增4%　較去年同期衰退22.6%

統一超OPEN錢包導入icash Pay　「點數可當現金抵用」打造熟客生態圈

外資大力湧入　10月淨匯入逾1300億創21個月來單月紀錄

股后精測第3季每股賺7.55元　單季新高

張忠謀談台美人才差異　以為考上台大就是巔峰

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

證券期貨業者遭受網路攻擊　證交所：已掌握攻擊訊息並密切注意後續發展

央行外匯存底連五個月創新高　10月再增加29.87億美元

財政部4箭無法齊飛　今年三讀過關無望

台股續創29年新高　金管會證實：6家券商遭受DDoS攻擊勒索

台灣GDP平均成長率怎麼算？　財經網美胡采蘋槓上旅美學者林環牆

台塑四寶公布10月獲利月增4%　較去年同期衰退22.6%

統一超OPEN錢包導入icash Pay　「點數可當現金抵用」打造熟客生態圈

外資大力湧入　10月淨匯入逾1300億創21個月來單月紀錄

股后精測第3季每股賺7.55元　單季新高

張忠謀談台美人才差異　以為考上台大就是巔峰

吳敦義認「列入不分區立委」安全名單：第八、第九或第十

不斷更新／波多黎各失誤中華添2分　5局中華4：1波多黎各

12強／首次陪球迷看球　陳江和：今天最大咖

被問「蔣萬安帥不帥」？　吳怡農笑答：長得還不錯！

證券期貨業者遭受網路攻擊　證交所：已掌握攻擊訊息並密切注意後續發展

100元穿走ASICS跑鞋！超貼心「24hr租借」想運動不用傷荷包

12強／鈴木誠也建功安打　日本5局2比1超前委內瑞拉

許光漢人氣大爆炸狂圈粉！高中超瘋狂「向教官吐口水」

JR紀言愷一家五口溫馨慶生　生日快樂歌唱一半...3個月大女兒送「超貼心禮物」！

民宅傳出「異常」吵雜聲…通靈神警現身查訪　竟救了她一命！

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

財經熱門新聞

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

勞保7年後面臨破產危機　資深勞工怕領不到...年輕人疑惑繳保費何用

法米其林餐廳的巧克力超商買得到！全家搶攻60億元黑磚商機

台企銀施建安　提退休申請

開盤秒漲150點　美股道瓊創新高

台積電、鴻海接班成功證明　杜紫宸：郭台銘資產3個月增200億元

臉書新LOGO曝光！大寫字母走極簡風　3顏色變換對應凸顯自家產品

謝金河：台日與美國轉為夥伴關係　台灣進入歷史轉折30年大運上　

台積電續創新高、市值破8兆　台股收11,644點再刷29年新高

學貸逾放比　高於信用卡

貿協率團參加「印太商業論壇」　促進台美及印太經貿合作

陸拋「對台26條措施」　我方經部：5G產業已被壟斷、台廠難打入

美元升勢近尾聲　4主流外幣投資術一次看

黃國昌爆鼎興案新內幕　官股金控旗下租賃經理涉嫌收黑錢150萬元

更多熱門

相關新聞

那斯達克100期貨日均量達1500口　獲美國CFTC核發許可

那斯達克100期貨日均量達1500口　獲美國CFTC核發許可

臺灣期貨交易所(期交所)10月30日獲得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發那斯達克100期貨交易許可(Commission Certification)，往後凡是符合資格的美國人可以直接交易該指數期貨契約。

金管會開放13券商可向海外子公司買賣債券

金管會開放13券商可向海外子公司買賣債券

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

證交所鼓勵推廣ETF與ETN　證券商ETP交易及造市競賽今日頒獎

逐筆交易擬真平台使用較上月增加34%　投資人、券商獎勵機制起作用

逐筆交易擬真平台使用較上月增加34%　投資人、券商獎勵機制起作用

台指期再創歷史新高　分析師：建議觀望等摩台指結算

台指期再創歷史新高　分析師：建議觀望等摩台指結算

關鍵字：

證券期貨證交所網路攻擊

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面