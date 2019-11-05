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台股續創29年新高　金管會證實：6家券商遭受DDoS攻擊勒索

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會證實，今天有6家證券商下單網站遭受攻擊，導入流量清洗服務後，交易隨即恢復正常。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股近期驚驚漲，續創29年來新高，不過國內證券商近期遭受分散式阻斷服務攻擊（DDoS），金管會今（5）日證實，有6家證券商下單網站遭受攻擊，都有通報資安異常交易，且皆在30分鐘內導入流量清洗服務，隨後交易即恢復正常，對市場並沒有重大影響。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，按照「證券期貨市場資訊安全通報系統」通報規定，證券期貨業者發現重大交易異常，需在30分鐘內進行通報；另據統計，今天共有6家證券商通報系統有異常，且在導入流量清洗服務後，交易即恢復正常，受到影響的時間非常短，因此對市場並沒有重大影響。

請繼續往下閱讀...

針對這次網路攻擊事件，蔡麗玲指出，目前已請證交所提醒證券商的資安人員留意這起事件，若發現受到攻擊，在恢復正常前，要引導以電子下單的投資人，改用其他方式來下單，就個案的部分，後續會進行追蹤，確保投資人權益。

金管會針對證券期貨業採取8大資訊安全規範及相關措施，首先是在2018年5月底修正「證券曁期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」，依照資產規模大小，要求業者配置資訊專責單位或資安人員等；再者，要求證券及期貨業者，建立資通安全內部控管機制，並每年由證交所、櫃買中心及期交所等單位，依相關規定，對證券商及期貨商進行資通安全檢查外部稽核。

第三，要求使用電子憑證，以確保網路下單交易安全；第四，公會資安自律規範，持續修訂金管會「證券曁期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」及相關資通安全自律規範，內容包括雲端運算服務、社群媒體、行動裝置、行動應用程式（APP）及物聯網設備控管等規範，提升業者資安防護能力。

第五，建立證券期貨業者資安通報機制及通報系統，以利金管會掌握業者資安事件；第六為資安情資，加入金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），以獲取資安情資，提早因應防範駭客資安攻擊；第七，對於DDS攻擊的因應，提供網路下單交易服務業者，已導入流量清洗機制，並每年由證券期貨單位辦理DDoS攻擊演練。

第八是其他強化資訊安全措施，包括證券期貨業者申請增加業務種類等事項，申請書件應包括資訊安全自評表，以利將業者資安執行情形納入業務准駁的考量，另對證券商因資安違規案件，視個案情節輕重，金管會得依證交法第66條第5款「其他必要處置」的規定，要求證券商增加計提作業風險資本。

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