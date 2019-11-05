財政部4箭無法齊飛　今年三讀過關無望

▲財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今年下半年的4枝箭要齊飛，恐怕已經無望了！而這4箭包含修正稅捐稽徵法提高重大逃漏稅的處分、廢止印花稅、復康巴士免徵貨物稅延長以及降低權證造市證交稅，目前修正法案除了印花稅之外，其餘三案都尚未送至立法院，三讀過關恐怕還有一段路。

財政部今日舉行「流金稅月，賦譽典藏」檔案展開展記者會。提及今年下半年財政部要提的4大法案修正，但除了廢止印花稅已經到立法院，但尚未排審之外；另外三案包含稅捐稽徵法、復康巴士貨物稅延長、以及權證造市的證交稅等，都尚未到行政院，今年立法院這個會期恐怕更無法修正通過。

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立法院這個會期是預算會期，討論修法的時間不多，再加上有屆期不續審問題，所以即便廢止印花稅案已經躺在立法院，如果這個會期無法通過的話，程序恐怕要重來，修法之路同樣遙遙無期。而財政部的4大法案主要修正重點：

一，稅捐稽徵法修正案：重大逃漏稅的罰則，現行僅處5年以下有期徒刑，以拘役或者併科新台幣6萬元罰金。

財政部未來將取預告法規時所提的乙案，將處分調高為一般逃漏稅刑責維持原來的5年、罰金調高到500萬元。

但是如果重大的逃漏稅（個人1,000萬以上；企業5,000萬元以上）案件，那麼刑責就調整為處6個月以上、10年以下的有期徒刑，得併科1000萬元以上、1億元以下的罰金

二，權證造市的證交稅從千分之3降低至千分之1：金管會已經將稅式支出等交給財政部了、也已經開公聽會，但是仍來不及送到行政院討論。

三，貨物稅條例：低底盤公車、復康巴士的貨物稅免徵優惠已經在今年6月4日到期，財政部也預計再延長5年，但是如果修法無法過關的話，財政部會設計回溯機制，在到期日與修法通過上路期間的復康巴士等也同樣享受優惠。

四，印花稅：印花稅收100％屬於地方財源、近五年平均稅收為112億元，財政部也已經蒐集各地方政府意見，法案也送至立法院了，但目前立院尚未排審。