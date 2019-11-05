統一超OPEN錢包導入icash Pay　「點數可當現金抵用」打造熟客生態圈

▲統一超商今（5）日宣佈旗下OPEN錢包將導入「icash Pay」，預估將吸引無信用卡的學生族、社會新鮮人加入使用行列，帶動OPEN錢包綁定人次再成長三成。(圖／統一超商提供)

記者林淑慧／台北報導

自有支付正夯，統一超商今（5）日宣佈旗下OPEN錢包將導入「icash Pay」，以可介接支付工具與會員點數系統為概念，使用OPEN錢包更可快速累點，點數還可當成現金抵用，要以多元支付打造「熟客生態圈」，預估OPEN錢包綁定人次可望成長三成。

超商雙雄瞄準滑世代的消費商機，積極進行數位轉型。全家日前瞄準消費者「現金交易找回滿手零錢」的痛點，推出零錢包新功能，民眾在超商交易的零錢可選擇全部存入App或找整存零；已購買的商品預售，期限內未兌換或停售，餘額也可轉儲，且會員不用綁卡即可使用，大幅提升便利性。

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不讓全家專美於前，統一超商旗下愛金卡公司今年九月已向金管會申請獲准，成為可兼營電子支付之電子票證公司，推出儲值、支付、轉帳皆可通的icash Pay，OPEN錢包繼第一階段綁定信用卡後，第二階段則瞄準未持有信用卡的消費者，自11月6日起於OPEN錢包導入「icash Pay」，民眾只要年滿20歲，憑1張身分證就可開通電子支付帳戶，也可再綁定中國信託銀行或第一銀行金融帳戶進行交易。

▲統一超商今（5）日宣佈旗下OPEN錢包將導入「icash Pay」，民眾邀請好友成主顧，一起賺萬點OPEN POINT點數。(圖／統一超商提供)

統一超商主管表示，在集團資源整合優勢下，將7-ELEVEN 「OPEN錢包」與「icash Pay」串接，更納入具備多元累點、可跨通路使用的OPEN POINT會員點數機制，提供「支付」與「通路點數機制」雙重功能的電子錢包，使用OPEN錢包便利且快速累點，目標讓消費者「從顧客變常客、常客變熟客」，以打造熟客生態圈。

像是以OPEN錢包註冊「icash Pay」並開始使用後，消費者就能輕鬆賺取OPEN POINT點數。統一超商指出，只要icash Pay總用戶數達10萬名，於12月31日前到7-ELEVEN門市透過icash Pay支付消費1元就送10點，等於每累積消費滿500元，即可獲得OPEN POINT點數5,000點，價值等同一杯中杯美式CITY CAFE。

7-ELEVEN指出，自去年底首開業界先例，推出可累點、點折現的「OPEN錢包」，今年起推動多元支付累點機制，已擴大OPEN POINT會員達600萬名，更推升OPEN錢包使用率。



根據7-ELEVEN內部資料分析，非現金支付占比已提升至21.6%，其中行動支付條碼刷的成長率最高，達4.2%，而行動支付條碼刷支付工具中，OPEN錢包排名第三，每3個行動支付使用者中就有1位消費者使用OPEN錢包。

為歡慶OPEN錢包綁定icash Pay上線，2019年12月31日前民眾只要註冊icash Pay並綁定中國信託銀行或第一銀行帳戶後，首次於7-ELEVEN以綁定之帳戶儲值icash Pay支付任一筆消費，就可獲得1萬點OPEN POINT，12月17日前還可享星巴克好友分享券及超值大禮包1點OPEN POINT兌換優惠1份，限量10萬份。

▲統一超商架構熟客生態圈，旗下OPEN錢包攜手愛金卡導入icash Pay。(圖／統一超商提供)

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