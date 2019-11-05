台塑四寶公布10月獲利月增4%　較去年同期衰退22.6%

▲ 左起，台塑公司董事長林建男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台塑四寶公布10月合併營收，台塑、南亞、台化、台塑石化四公司營收皆相較9月上升，增幅在1.8%~8.7%之間，四公司合計10月合併營收為1172.48億元，相較9月增加4%、與去年同期相比則衰退22.6%；累計1至10月合併營收1.24兆元，較去年同期減少15.4%。

台塑

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台塑公司10月合併營收165億8,329萬元，相較9月增加13億2,889萬元，成長8.7%。台塑表示，今年9月配合台塑石化公司歲修或定檢有13個廠，而10月僅有4個廠定檢，且美國HDPE廠開工率提高，產銷量增加，因此2019年10月營業額增加19.5億元。

此外，中國大陸十一長假過後，石化庫存約85萬噸，高於正常水位，PP下游客戶優先去化庫存，且預期浙江石化及恆力新產能將開出，購料保守，因此10月PP銷售量比9月減少1.1萬噸，影響營業額減少4億元。

另一方面，10月營收相較去年同期減少31億225萬元，衰退15.8%，在銷售價差減少28.2億元，是受中美貿易戰及同業新產能開出影響，石化原料價格疲軟，且10月杜拜原油及乙、丙烯現貨平均價格，分別比去年同期低25%、33%及21%，因此10月除PVC、EVA及ECH外，其餘產品價格都比去年同期下跌15~40%，影響營業額減少24.6億元。

在銷售量差減少2.8億元，主因是今年10月麥寮及寧波AE廠檢修產量減少，而去年則是正常生產，因此今年10月AE銷售量比去年同期減少0.6萬噸，影響營業額減少2.6億元。

在今年第四季展望部分，台塑公司董事長林建男表示，第四季是塑料產品需求旺季，加上歲修廠次減少、開工率提高，預期第四季營業額會比第三季成長，11月比10月好、12月會再比11月更好。但也提到，石化市場如台塑集團總裁王文淵所說，是「有量無價」，生產及銷售沒問題只是價格不好，景氣可能是谷底，但究竟會反彈還是持續低迷，會繼續關注。

南亞

南亞10月合併營收241億9,942萬元，與9月比較增加6.6億元，成長2.8%，銷售量差增加5.7億元，銷售價差增加0.9億元。其中聚酯產品營業額增加3億元、化工產品營業額增加2.9億元、電子材料產品營業額微幅減少0.4億元，塑膠產品、工程及配電盤營業額小幅增加。

10月營收與去年同期比較減少33.1億元，減幅12%，銷售量差增加4.5億元，銷售價差減少37.6億元。其中化工產品營業額減少16.5億元、聚酯產品營業額減少15.2億元、電子材料產品營業額增加2億元，塑膠產品、工程及配電盤營業額小幅減少。

南亞董事長吳嘉昭表示，預估11、12月營收會持平，但因受到國際經濟不確定性因素增加、有部分廠區進入歲修等因素，加上消費性家電與車用產品需求轉弱，將影響整體營收，希望達到第四季與第三季打平就要很努力。

台化

台化10月合併營收248億6,951萬元，與9月比較增加4.4億元，成長1.8%，其中量差增加8億元，售價差減少3.6億元。在售量方面，台化增加1.8億元；台化出光、台灣醋酸增加 5.2 億元；越南 FIC增加1.8億元。售價部分，除丙酮因同業減產價格回升外，其餘產品因供應充足，市場觀望氣氛濃，影響行情偏弱下行。

此外，10月合併營收與去年同期相較衰退31.1%，其中量差減少44.4億元，售價差減少67.6億元。售量如台化減少43.8億元；台化出光、台灣醋酸減少4.1億元；台化寧波增加3億元；福懋增加1.3億元。售價則是受中美貿易戰衝突，加上大陸新產能投產影響，石化塑膠產品價格都有相當大的降幅。

台化副董事長洪福源表示，價格低迷狀態短期不易改變，雖然產量增加，但因售價會持續下滑，11月營收預計與10月相當；在有量無價情形下，預計第四季營收比第三季略低，但也提及，雖過年前市況困難、但期待春節後價格有回升可能。

台塑石化

台塑石化10月合併營收515億9,614萬元，比9月增加21億3,147萬元，增加4.3%。在銷售量差部分增加32.6億元，銷售價差則減少11.3億元，其中煉油事業營業額比9月減少2.6%；、烯烴事業營業額比9月增加23.6%。

而10月合併營收則較去年同期減少166億6,347萬元，減幅24.4%，銷售量差減少39億元，銷售價差減少127.6億元。其中煉油事業營業額比去年同期減少22.1%、烯烴事業營業額減少34.9%。

台塑石化總經理曹明表示，煉油廠產能在10月有下降，但後續工廠陸續準備開車，預估第四季煉量可到97%、全年則為93%，後續則要持續關注中美貿易戰發展情勢，將採取穩定操作生產策略、在維持穩定中成長。