白宮國安顧問稱大國不應欺凌小國　耿爽：更像說美方自己的所作所為

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）



記者林彥臣／綜合報導

美國派出有史以來層級最低的特使「白宮國家安全顧問」歐布萊恩（Robert C. O'Brien）出席東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit），但是他在會中開嗆北京，「美國協助東協國家顧主權」，東協地區對新帝國時代沒有興趣，也對大國可以掌控他國的強權即是公理理論沒興趣。對此中國外交部發言人耿爽也回應歐布萊恩的言論指出，「美方的這番話更像是說美國自己在南海地區的所作所為」。

媒體在例行記者會上提問指出，美國總統國家安全事務助理歐布萊恩在東協峰會上稱，中方利用恐嚇手段試圖阻止東協國家開採近海資源，這不是21世紀的行事之道，而是征服，大國不應欺凌其他國家，美國不是攪局者，美國總是受邀而來，請問中方對此有何評論？

▲白宮國家安全顧問歐布萊恩（左5）代表出席東協峰會。（圖／路透）

耿爽表示，美方官員的所言所談，聽起來言之鑿鑿、咄咄逼人，但其實是顛倒黑白，倒打一耙，美方的這番話更像是說美國自己在南海地區的所作所為，在中國和東協國家共同努力下，當前南海局勢總體保持穩定，中國和東協國家一直就南海問題保持良好溝通合作，中國和東協國家有意願、有能力、有信心共同維護南海和平穩定，共同推動南海形勢不斷向好發展。

耿爽說，「我們奉勸美方尊重和支持地區國家的努力，不要做國家關係的挑撥者，地區穩定的破壞者，東亞合作的攪局者」。

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