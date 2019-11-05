台灣GDP平均成長率怎麼算？　財經網美胡采蘋槓上旅美學者林環牆

▲總統大選在即，台灣的經濟成長表現，也成為話題。（圖／記者余弦妙攝）

記者謝仁傑／綜合報導

隨著選戰越炒越熱，各種政策及治國議題也一再地被各界提出來討論。今（5）日財經網美胡采蘋就隔空槓上了美國北卡羅來納大學經濟學系台裔教授林環牆，針對台灣的GDP及產業出口表現，在臉書隔空交火。

林環牆今天在臉書指出，台灣經濟其實沒有那麽強，蔡英文政府並沒有把真相告訴台灣老百姓。他以政府公佈的經濟成長率，提出蔡政府過去四年（2016-2019）執政下，亞洲四小龍平均每年經濟成長率，分別為南韓2.7%、新加坡2.6%、台灣2.4%、香港2.2%，仍然落後於南韓與新加坡之後，僅比政治動亂中的香港多出0.2個百分點。

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林環牆質疑，台灣今年下半年經濟明顯好轉，有相當的程度是受惠於始料未及的美中關稅貿易戰，迫使台商重新調整「接單」與「生產」在台灣與中國之間的重分配有關。然而，他認為這樣的「轉單效應」是暫時的，不可能會持久的，且這個效應僅局限於受惠資通訊產品方面，其他製造業部門是衰退的。

▲蔡英文表示，擔任總統3年多讓台灣經濟穩定成長，今年第2季達到亞洲四小龍首位。（圖／記者林悅翻攝）

財經網美胡采蘋，隨後在自己臉書質疑林環牆的論點，她說，經濟是一個趨勢或週期，因此用平均法的計算方式來衡量台灣的經濟成長率，是超奇怪的，「我真的沒什麼印象見過人家把每年成長率加一加再平均的耶」。

胡采蘋寫道「哪有人會去算十年GDP增速平均的，因為你每年分母都在變大，第二年的基期是第一年的結果，跟複利的概念一樣，誤差會越差越大，大到很誇張的程度。」，這種算法真的很奇怪也很荒謬，經濟學家有人這樣算的嗎？

不少網友也在胡采蘋的臉書留言誇讚，呼應質疑林環牆的算法有問題。

不過，主計總處曾經在民國100年12月19日發佈新聞稿，針對自由時報報導的「馬執政3年經濟成長率平均僅1.51％」做出回應。文中首先就說明了有關「平均經濟成長率」如何計算。

主計總處指出，有關多年平均經濟成長率之計算，國際上一般有兩種方式：

1.算術平均：不考慮各年規模差異，僅將各年經濟成長率簡單平均，如97 年至99 年3 年平均經濟成長率為[0.73％+(-1.81％)+10.72％]/3=3.21％。

2.幾何平均：考量各年規模差異，採複利觀念計算，如97年至99年平均經濟成長率為[(14,210,285/12,975,985)(1/3)-1]*100％=3.08％。

依照主計總處的說明，林環牆的算法，符合第一種算數平均的方式，並非如胡采蘋所說，是奇怪荒謬的算法。至於胡采蘋主張的複利概念，則屬於第二種幾何平均算法。

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