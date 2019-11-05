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中華電信跨足VTuber產業　推出光世代虛擬偶像

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▲▼HiNet光世代虛擬偶像創作大賽金獎原創虛擬角色，將出任HiNet光世代的品牌代言人。（圖／中華電提供）

▲HiNet光世代虛擬偶像創作大賽金獎原創虛擬角色，將出任HiNet光世代的品牌代言人。（圖／中華電提供）

記者邱倢芯／台北報導

先前，中華電舉辦了「HiNet光世代虛擬偶像創作大賽」，透過賽事徵選首任HiNet光世代原創虛擬偶像，此次賽事從開跑徵稿、評選，到網路人氣投票，歷經五個多月，於今（5）日舉辦頒獎典禮，本次獲得金獎的原創虛擬角色，將出任HiNet光世代的品牌代言人。中華電信更宣布為迎接5G時代，首任HiNet光世代虛擬偶像，將廣泛結合應用於5G、AR、VR等多元科技領域，為消費者打造新一代科技與娛樂產業結合的體驗。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信具有全國網路基礎優勢，同時非常看好台灣優秀的科技、文創人才與文化創意能量，本次藉由「HiNet光世代虛擬偶像創作大賽」，讓人才、創意相互結合，激盪出各種別具特色的數位應用優秀成果，加速臺灣數位經濟的發展。

請繼續往下閱讀...

此外，中華電信積極發展5G創新應用，這次HiNet光世代原創虛擬偶像的誕生，將結合5G、AR、VR、線上客服等技術，發展實體門市的虛擬客服，未來將透過首任虛擬偶像代言人以更多元的數位應用與年輕族群溝通，致力為消費者帶來最優質的服務。

此次選出的光世代虛擬偶像，也將進行3D化角色建模，並於11月21日 「WirForce電競展」中，舉辦角色發表會，屆時將會以尖端動態捕捉技術與創新娛樂內容，為消費者帶來更新穎的互動表演。

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