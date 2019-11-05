　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

大立光10月營收66.26億元、連三月創高　11月略減

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大立光股東會。（圖／記者范綱儀攝）

大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）今（5）日公布10月合併營收為66.26億元，較上月65.95營收略增0.45%，較去年同期成長27%，連三月創單月歷史新高；前十月累計合併營收490.13億元，較去年同期成長15%。

展望11月，大立光維持先前執行長林恩平法說會看法，表示11月拉貨動能弱，但也不會差太多。

請繼續往下閱讀...

大立光第3季營收為184.83億元，較上季增加31%，去年同期增加13%；營收淨額為184.83億元，稅前淨利108.56億元，稅後淨利為85.65億元，營收淨額、稅前淨利、稅後淨利皆較上季增加31%；每股盈餘為63.85元，是繼2017年第4季每股賺64.17元後，歷史次高紀錄。累計前三季每股盈餘為150.37元，比去年同期的133.38元增加12%。

從10月出貨比重分析，2000萬以上像素占總出貨10-20%，1000萬相素占50-60%，800萬相素占10-20%，500萬相素以下占10-20%。

大立光執行長林恩平於法說會中預告，新產能年底就會用完，明年手機大廠若需求，得看優先順序（priority）。換言之，大立光產能持續滿載到明年，做生意還要「挑客戶」。

林恩平說，為避免客戶發生搶產能的情形，可能會針對高階鏡頭客戶在上半年提早下單。大立光會持續專注在高規格鏡頭，畫素增加或是多鏡頭，都是手機大廠關注的焦點。

ET快訊
韓瑜消失螢光幕1年近照曝光！被拍「真實腿部線條」…網：不敢相
勞保7年後有破產危機　資深勞工怕領不到…年輕人疑惑為何要繳保
快訊／成大土木系教室失火竄濃煙！疑有學生受困
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

商業周刊／共享機車大戰開打　Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

大立光10月營收66.26億元、連三月創高　11月略減

台企銀老總施建安爆婚外情　財政部次長：會妥適處理

博通完成收購賽門鐵克企業安全業務！接收Symantec品牌　賣方更名續攻Norton防毒軟體

百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系列產品齊亮相

勞保7年後面臨破產危機　資深勞工怕領不到...年輕人疑惑為何要繳保費

世紀鋼、樺晟攜手丹麥大廠在地生產風電零組件　搶攻亞太風電兆元商機

小老闆注意！服飾店增加銷售化妝品未變更登記　遭罰

Uber 第三季營收38億美元年增三成　淨虧損11.62億美元比去年同期擴大17.8％

「探測器隨火箭升空！」航太龍頭漢翔攜手成大研發散熱系統

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

商業周刊／共享機車大戰開打　Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

大立光10月營收66.26億元、連三月創高　11月略減

台企銀老總施建安爆婚外情　財政部次長：會妥適處理

博通完成收購賽門鐵克企業安全業務！接收Symantec品牌　賣方更名續攻Norton防毒軟體

百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系列產品齊亮相

勞保7年後面臨破產危機　資深勞工怕領不到...年輕人疑惑為何要繳保費

世紀鋼、樺晟攜手丹麥大廠在地生產風電零組件　搶攻亞太風電兆元商機

小老闆注意！服飾店增加銷售化妝品未變更登記　遭罰

Uber 第三季營收38億美元年增三成　淨虧損11.62億美元比去年同期擴大17.8％

「探測器隨火箭升空！」航太龍頭漢翔攜手成大研發散熱系統

星二代夜闖IKEA脫序行為惹禍！　王彩樺直言「沒想過」送女兒出國讀書

吃多恐腦梗塞！專家點名「培根、燒肉」危險高：烤肉焦掉最糟

12強／羅曼跟恰恰擁抱說賢拜好　拿檳榔給隊友吃猛流汗

酒駕第7次遭逮！他法庭裝傻：喝「止痛單」治牙痛　法官不信判他8個月

內線國度

民眾黨不分區立委海選　獨掌青農、金曲歌后入列

與女副理夜店嗨整晚！他凌晨進摩鐵「激情酣戰」完事偷拍裸照　流傳百人群組

勇士次輪新秀爆發！柯爾讚不像菜鳥　「帕斯霍爾有如7、8年前的嘴綠」

記憶感應師

12強／準備打仗了！洪總「不想廢話」　鼓勵選手放開打

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

財經熱門新聞

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

勞保7年後面臨破產危機　資深勞工怕領不到...年輕人疑惑繳保費何用

法米其林餐廳的巧克力超商買得到！全家搶攻60億元黑磚商機

開盤秒漲150點　美股道瓊創新高

台積電、鴻海接班成功證明　杜紫宸：郭台銘資產3個月增200億元

臉書新LOGO曝光！大寫字母走極簡風　3顏色變換對應凸顯自家產品

台積電續創新高、市值破8兆　台股收11,644點再刷29年新高

貿協率團參加「印太商業論壇」　促進台美及印太經貿合作

謝金河：台日與美國轉為夥伴關係　台灣進入歷史轉折30年大運上　

學貸逾放比　高於信用卡

陸拋「對台26條措施」　我方經部：5G產業已被壟斷、台廠難打入

美元升勢近尾聲　4主流外幣投資術一次看

台積電再創新高　台股持續改寫29年新高紀錄

黃國昌爆鼎興案新內幕　官股金控旗下租賃經理涉嫌收黑錢150萬元

更多熱門

相關新聞

台積電續創新高、市值破8兆　台股收11,644點再刷29年新高

台積電續創新高、市值破8兆　台股收11,644點再刷29年新高

台股今（5）日在台積電刷下歷史新高的激勵下，收盤收在11,644點、上漲87點或0.75%，成交量1,528.02億元。

台積電再創新高　台股持續改寫29年新高紀錄

台積電再創新高　台股持續改寫29年新高紀錄

電子三雄強勢領漲　台股收盤大漲157點、成交量達1,566億元

電子三雄強勢領漲　台股收盤大漲157點、成交量達1,566億元

資金回流台灣掃工業地產　大咖首選桃園、新北、台中

資金回流台灣掃工業地產　大咖首選桃園、新北、台中

台積電開盤再刷新高　台股再創29年新高紀錄

台積電開盤再刷新高　台股再創29年新高紀錄

關鍵字：

大立光10月營收

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面