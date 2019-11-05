大立光10月營收66.26億元、連三月創高　11月略減

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）今（5）日公布10月合併營收為66.26億元，較上月65.95營收略增0.45%，較去年同期成長27%，連三月創單月歷史新高；前十月累計合併營收490.13億元，較去年同期成長15%。

展望11月，大立光維持先前執行長林恩平法說會看法，表示11月拉貨動能弱，但也不會差太多。

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大立光第3季營收為184.83億元，較上季增加31%，去年同期增加13%；營收淨額為184.83億元，稅前淨利108.56億元，稅後淨利為85.65億元，營收淨額、稅前淨利、稅後淨利皆較上季增加31%；每股盈餘為63.85元，是繼2017年第4季每股賺64.17元後，歷史次高紀錄。累計前三季每股盈餘為150.37元，比去年同期的133.38元增加12%。

從10月出貨比重分析，2000萬以上像素占總出貨10-20%，1000萬相素占50-60%，800萬相素占10-20%，500萬相素以下占10-20%。

大立光執行長林恩平於法說會中預告，新產能年底就會用完，明年手機大廠若需求，得看優先順序（priority）。換言之，大立光產能持續滿載到明年，做生意還要「挑客戶」。

林恩平說，為避免客戶發生搶產能的情形，可能會針對高階鏡頭客戶在上半年提早下單。大立光會持續專注在高規格鏡頭，畫素增加或是多鏡頭，都是手機大廠關注的焦點。