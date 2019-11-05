長榮航空登「紐約時代廣場」　緊鄰跨年倒數水晶球打卡超醒目

▲長榮航空登上紐約時代廣場。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空深耕北美市場，為了讓全球旅客認識台灣，即起選在世界各地遊客聚集的紐約時代廣場刊登廣告，主打「Taipei, Your Best Gateway to Asia」。這次看板位置相當醒目，就在跨年倒數水晶球旁，長榮表示，希望透過這樣的方式，將台灣行銷到全世界。

長榮表示，這次廣告刊登的位置顯著醒目，在跨年倒數水晶球旁，也就是大家非常熟悉的麥當勞上方，希望讓每位造訪紐約時代廣場的遊客，能夠認識長榮航空，也藉此讓旅客了解，台北是轉機前往亞洲的首選。

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▲長榮航空登時代廣場，廣告主打「Taipei, Your Best Gateway to Asia」。（圖／長榮提供）

廣告也強打長榮連續4年榮獲SKYTRAX五星級航空公司，邀請全球旅客利用其密集航班往返台灣，並透過其綿密的飛航網絡，快速前往亞洲各大城市。

從現在起到2020年底，只要來到紐約時代廣場，不論是即將到來的感恩節、聖誕節甚至是深受全球民眾矚目的跨年倒數，拍照打卡都會出現長榮航空的身影。

▲長榮航空在巴黎春天百貨也有刊登廣告。（圖／長榮提供）

除了紐約時代廣場外，在美加、歐澳、東南亞、東北亞各地、巴黎的春天百貨、曼谷的The EmQuartier shopping mall、東京新宿及秋葉原車站等，長榮也都選定在地著名地標刊登大型戶外廣告，希望透過長榮航空遍布全球的航點及廣告，讓更多旅客看見台灣，將台灣行銷到全世界。

▲在泰國曼谷The EmQuartier shopping mall也能看見長榮刊登的廣告。（圖／長榮提供）

北美是長榮航空的主力市場之一，現有紐約、洛杉磯、芝加哥、舊金山、休士頓、西雅圖、溫哥華及多倫多共8條航線往返北美，每周可提供超過82個航班的服務。除了是台灣民眾赴美的首選，現在國外旅客搭乘的比例也逐年提升。

▲日本東京新宿東口也有長榮的廣告。（圖／長榮提供）

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