長榮航空登「紐約時代廣場」　緊鄰跨年倒數水晶球打卡超醒目

▲長榮航空登上紐約時代廣場。(圖/長榮提供)

記者賴文萱/台北報導

長榮航空深耕北美市場,為了讓全球旅客認識台灣,即起選在世界各地遊客聚集的紐約時代廣場刊登廣告,主打「Taipei, Your Best Gateway to Asia」。這次看板位置相當醒目,就在跨年倒數水晶球旁,長榮表示,希望透過這樣的方式,將台灣行銷到全世界。

長榮表示,這次廣告刊登的位置顯著醒目,在跨年倒數水晶球旁,也就是大家非常熟悉的麥當勞上方,希望讓每位造訪紐約時代廣場的遊客,能夠認識長榮航空,也藉此讓旅客了解,台北是轉機前往亞洲的首選。

▲長榮航空登時代廣場,廣告主打「Taipei, Your Best Gateway to Asia」。(圖/長榮提供)

廣告也強打長榮連續4年榮獲SKYTRAX五星級航空公司,邀請全球旅客利用其密集航班往返台灣,並透過其綿密的飛航網絡,快速前往亞洲各大城市。

從現在起到2020年底,只要來到紐約時代廣場,不論是即將到來的感恩節、聖誕節甚至是深受全球民眾矚目的跨年倒數,拍照打卡都會出現長榮航空的身影。

▲長榮航空在巴黎春天百貨也有刊登廣告。(圖/長榮提供)

除了紐約時代廣場外,在美加、歐澳、東南亞、東北亞各地、巴黎的春天百貨、曼谷的The EmQuartier shopping mall、東京新宿及秋葉原車站等,長榮也都選定在地著名地標刊登大型戶外廣告,希望透過長榮航空遍布全球的航點及廣告,讓更多旅客看見台灣,將台灣行銷到全世界。

▲在泰國曼谷The EmQuartier shopping mall也能看見長榮刊登的廣告。(圖/長榮提供)

北美是長榮航空的主力市場之一,現有紐約、洛杉磯、芝加哥、舊金山、休士頓、西雅圖、溫哥華及多倫多共8條航線往返北美,每周可提供超過82個航班的服務。除了是台灣民眾赴美的首選,現在國外旅客搭乘的比例也逐年提升。

▲日本東京新宿東口也有長榮的廣告。(圖/長榮提供)

