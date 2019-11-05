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百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系列產品齊亮相

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▲百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系全產品齊亮相。（圖／夏普提供）

▲百年夏普前進第二屆進博會。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／台北報導

第二屆中國國際進口博覽會今（5）日在上海正式開幕，夏普（Sharp）連續第二年參展，通過進博會的展示平台，展示百年積累的技術實力和產品成果，以創新解決方案的形式呈現在消費者面前，傾注夏普上萬件專利技術，特別是8K生態系列產品全亮相。

▲百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系全產品齊亮相。（圖／夏普提供）

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▲夏普8K生態系列產品亮相。（圖／夏普提供）

夏普作為「液晶之父」、「8K生態之父」在發明創造中有眾多「日本首次」、「世界首次」冠名的產品，這次更帶來最新一代的8K智能電視，涵蓋60/70/80不同的尺吋段，採用IGZO-TFT面板技術和高透過率UV²AⅡ液晶技術，可以大幅度提高像素反應速度，有更快的畫面刷新率提高畫面清晰度。

▲百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系全產品齊亮相。（圖／夏普提供）

▲夏普8K生態系列產品亮相。（圖／夏普提供）

夏普新8K電視還搭載獨家自主研發的高畫質AI處理引擎，首先AI像素補償技術智能填充4K畫面像素，加強細節修復，達到媲美8K的高清晰畫面效果，搭配夏普AI煌彩和超廣色域等技術大幅度提升整個8K電視的畫面表現效果，並期望隨著5G的發展和普及，夏普將走在這場8K普及的潮流前列。

▲百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系全產品齊亮相。（圖／夏普提供）

▲夏普8K電視。（圖／夏普提供）

夏普近幾年推出的主打年輕智能的系列電視睿視系列也在這次展會展出，包含睿視系列的睿智、睿享等4K超高清電視，搭載日本原裝進口面板，在畫面上採取夏普特有的伽馬曲線(亮度曲線) 色彩調校技術，呈現出的色彩更加真實還原接近人眼觀看的世界。

▲百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系全產品齊亮相。（圖／夏普提供）

▲夏普8K電視。（圖／夏普提供）

夏普早在20多年前就在8K領域開始進行布局研究，至今夏普已經擁有第三代8K電視，全球首台8K攝像機、照相機等8K尖端設備，可以說8K技術領先全球，已架構起集拍攝、編輯、傳輸、存儲、顯示集一體的全方位生態鏈，並正在八大生活應用場景推廣使用。

▲百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系全產品齊亮相。（圖／夏普提供）

▲夏普第一款專業8K攝影機。（圖／夏普提供）

這次夏普展出的8K生態系列產品包括世界上第一款專業8K攝影機 8C-B60A，可以輕鬆實現8K視頻的拍攝、錄制、播放與線路輸出，使用夏普最新的3,300萬（33 M）圖元Super 35 mm CMOS圖像傳感器，將8K 60P的影像記錄下來，配有SSD,HDMI和光纖等傳輸界面，可以讓8K影像直接呈現在8K顯示器上，實現8K 60p 4：2：2方法10bit錄制功能。

▲百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系全產品齊亮相。（圖／夏普提供）

▲夏普全球首款70英吋8K觸控螢幕。（圖／夏普提供）

夏普還帶來全球首款70英吋8K觸控螢幕，不僅是目前市面上最高級別的8K觸控顯示分辨率，帶有12點電容觸控功能，還可以讓使用者輕易的縮放畫面中的每一個細節，應用在博物館的精細畫作的展示模式，以及美術研究上的使用模式有關鍵改變。

▲百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系全產品齊亮相。（圖／夏普提供）

▲夏普「多尺寸透明顯示器」。（圖／夏普提供）

夏普攜不同尺寸與形式的專業顯示器首次亮相進博會，其中以「多尺寸透明顯示器」和「120英吋8K拼接屏」為代表的商業顯示屏產品矩陣，其中80英吋透明顯示屏無液晶片，正面觀看亮度高可視角度較小；90英吋液晶透明顯示屏僅可切換全透或全彩模式進行展示；60英吋透明屏擁有液晶顯示功能，可實現局部控制和切換透射和非透射區域，畫面顯示亮度更高，觀看視域更廣。

▲百年夏普前進第二屆進博會　8K生態系全產品齊亮相。（圖／夏普提供）

▲夏普8K視頻牆方案區域展示的120英吋大屏。（圖／夏普提供）

夏普8K視頻牆方案區域展示的120英吋大屏，是世界第一款60英吋4K超窄邊框拼接屏，四塊拼接屏以2x2組成8K120英吋超大顯示屏，拼接縫隙僅為3.4mm，亮度高達700nits，動態對比達到4000:1，未來夏普將攜多樣化的商業顯示定制方案為更多企業提供產品展示新玩法。

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