「探測器隨火箭升空！」航太龍頭漢翔攜手成大研發散熱系統

▲漢翔公司攜手成大研發國際太空站上的高能物理實驗設備的熱控系統，在美東時間11月2日由諾斯洛普公司Antares 帶貨火箭攜帶送往國際太空站。（圖／漢翔提供）

記者林淑慧／台北報導

國內航太龍頭漢翔公司攜手成大，研發國際太空站上的高能物理實驗設備的熱控系統，在美東時間11月2日早上9點59分，由諾斯洛普公司Antares 帶貨火箭攜帶送往國際太空站，可望收集更多宇宙射線來解答宇宙大爆炸的奧祕。

漢翔公司早在2006起即參加丁肇中院士阿爾法磁譜儀計畫，負責架設在國際太空站上的高能物理實驗設備的熱控系統，有鑒於阿爾法磁譜儀探測器在國際太空站上已運行8年，因此團隊決定製作一個新型的外接散熱系統，將其外加在國際太空站AMS-02探測器上，讓實驗室可以持續運行至2028年。

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漢翔表示，外接散熱系統計有台灣、美國、中國大陸、德國與義大利等6國團隊參與，在美東時間11月2日早上9點59分，成大蘇慧貞校長和楊毅教授與漢翔公司馬萬鈞總經理及漢翔公司工作團隊共同見證丁肇中院士阿爾法磁譜儀（AMS-02 ）外接散熱系統（UTTPS)成功發射。

另外，美國總統川普批准出售台灣66架 F-16V戰機軍售案，讓漢翔F-16V構改案受到國際矚目。漢翔表示，與美商洛克希德馬丁（簡稱洛馬）合作執行的「鳳展案」，公司有意爭取成立亞太F-16V維修中心，以擴大軍機維修規模。

依據漢翔估計，66架新式高教機的商機大餅，國內可望有375億元的訂單規模，其中漢翔可望拿下逾200億元訂單，另外100多億元訂單規模，可望轉包給108家台灣航太A-Team 4.0聯盟廠商，包括駐龍、晟田、千附及天陽航太等業者可望受惠。