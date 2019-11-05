凱擘違反公平法案自為判決！最高行政法院恐受外界批評



▲凱擘董座鄭俊卿。（圖／記者邱倢芯攝）



文／方瑋晨律師

最高行政法院於本案(最高行政法院108年判字第481號行政判決)中依據三個理由，認為頻道代理商主張者應屬可採，最高行政法院依據這些理由廢棄原判決，並自行決定撤銷原處分。



最高行政法院的判決與其前審判決（北高行判決）不同，對於前述的結構性因素、市場實際狀況並未深入加以探討，僅認定MG同時適用於市場上所有業者，同時認為「對於既有業者的用戶數打折」屬於另外一個議題，故於本案中無須討論，最高行政法院這樣的理解或有去脈絡化的疑慮。





▲凱擘公司（圖／凱擘大寬頻提供）

然而在這個議題中若去脈絡化的單純看MG15%的設置，就會很容易掉入「表面上平等」的迷思，理解上也會有所不足。此外，在本案件中頻道代理商對於其代理頻道的成本若為固定，那麼MG15的設置正當化理由到底為何？這也是有權機關要進一步思考探討的議題。

本案中所涉及的產業結構甚為龐大，公平會在作成原處分時難度也很高，原處分所論述者或許也有文字或論理不夠完備之處。本案中最高行政法院的判決方式也相當少見。最高行政法院為終審法院，其主要之執司為法律審，本案中最高行政法院認定原處分及原審判決「認定事實錯誤」故選擇「廢棄原判決，撤銷原處分」此一「自為判決」的處置方式，而非廢棄原判決發回北高行，在最高行政法院審理案件前例中是相對少見的做法。



在「自為判決」的做法中最高行政法院於審理時是否有積極調查證據、是否有完整是兩造完足陳述，會是很重要的議題。若最高行政法院並未踐行前述二者，那麼也會造成對兩造的突襲。



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▲方瑋晨律師（圖／翻攝有澤法律事務所官網）