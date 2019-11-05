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富士康「智造」前進第二屆進博會　半導體晶片正式亮相

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▲富士康「智造」前進第二屆進博會。（圖／富士康提供）

▲富士康「智造」前進第二屆進博會。（圖／富士康提供）

記者姚惠茹／台北報導

第二屆中國國際進口博覽會今（5）日在上海開幕，鴻海（2317）集團旗下富士康連續第二年參展，今年以「創新智造未來」為主題，在「科技生活展區」核心區域打造500平方米展台，展示為加速工業互聯網部署，以及推動智慧應用落地而研發生產的多領域應用晶片產品。

作為富士康未來轉型發展的重點發力領域，富士康在進博會展示為加速工業互聯網部署，以及推動智慧應用落地而研發生產的多領域應用晶片產品，像是基於ARM處理器架構的機器視覺晶片、NB-IoT晶片、多核心邊緣運算晶片以及多核心智慧邊緣運算解決方案(BOXiedge) 。

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▲富士康「智造」前進第二屆進博會。（圖／富士康提供）

▲富士康引進「鴻參」品牌。（圖／富士康提供）

在智慧製造、智慧零售、智慧醫療、智慧農業等領域，富士康創新性提出多核心智慧邊緣運算解決方案(BOXiedge)，能夠高度整合AI加速軟、硬體技術的應用，還有機器視覺晶片(TAI2581)支援豐富的串口介面與即時物件偵測與追蹤，能有效應用於機器視覺與影像處理；以及NB-IoT晶片(FXN2102)支援多樣性的終端設備與雲端互連應用；多核心邊緣運算晶片(FXN3102) 則以5W超低CPU功耗適用于智慧邊緣運算應用。

在醫療健康智造方面，富士康健康科技事業群以集團科研實力融合國際前沿技術，透過預防、保健及治療展示全方位的健康科技解決方案，並在預防保健方面，推出「鴻參」品牌，引進美國威斯康辛州頂級花旗參，運用高端食品檢驗技術，從花旗參種植前的篩選到成品的採摘，每個環節都嚴格把控， 為養生保健市場開創嶄新示範。

針對上班族打造的H2U (Health to You) 高效能健康保健品牌，利用各項健康裝置及雲端健康管理系統，集營養保健、健康防護與體重管理為一體，以健康大資料分析結合臺北醫學大學營養醫學中心專家團隊，協助上班族建立健康新生活。

▲富士康「智造」前進第二屆進博會。（圖／富士康提供）

▲銳普X特有的「自體遮罩」設計。（圖／富士康提供）

此外，立體定位放射手術系統「銳普X(ZAP-X)」，已於2017年9月通過美國食品藥品管理局FDA 510k審批，並以銳普X特有的「自體遮罩」設計，不僅可大幅度降低治療室興建改裝所需要的成本及時間，搭配上 MV級的偵檢儀器，能夠同步量測病患治療過程中所接受到的放射線劑量，藉以提升病患的治療品質，為放射手術治療帶來新的發展契機。

同時，在富士康展區，集團中央採購單位也首次攜5家外部合作夥伴亮相，包括5G技術領域 EMI遮罩技術廠商Heraeus、主動式天線廠商INPAQ；汽車電子領域ADAS 雷射雷達廠商Velodyne、數位醫療領域醫療影像裝置光機電模組廠商晉弘科技、脈衝型牙科雷射器廠商大通。

2018年，富士康進口總額占中國大陸進口總額的3.9%，出口總額占中國大陸出口總額的4.2%。 富士康集團正依託其強大的中央採購能力，積極發展、深入佈局，打通關鍵技術產品進口管道，引進高新技術產品提升美好生活體驗。

▲富士康「智造」前進第二屆進博會。（圖／富士康提供）

▲富士康「智造」前進第二屆進博會。（圖／富士康提供）

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