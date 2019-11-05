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勞保7年後面臨破產危機　資深勞工怕領不到...年輕人疑惑為何要繳保費

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動基金局表示未來仍將審慎調節投資步伐。（圖／記者余弦妙攝）

記者陳心怡／台北報導

勞退新制基金今年投資大豐收，截至9月底為止，今年收益率達到8.68%，收益數達1948.6億元，以有提繳的600多萬名勞工帳戶來計算，平均每人明年可分紅2萬8300元，創下史上新高，不過，這背後隱藏著勞保基金破產危機，依舊沒有化解，最快在2026年就會爆發。

一般勞工要退休時，可以請領勞退新制，也就是雇主每個月幫勞工提撥的薪資6%，累計存在勞工個人帳戶裡，等到可以請領的年紀，就可以一次領出或按月領。

請繼續往下閱讀...

勞工另一個可以請領的退休金，來自勞保基金，當勞工符合退休請領年紀時，就可以向勞保局申請老年給付。

然而，勞保基金卻面臨著破產危機，原因是保費低，給付金額卻高，加上少子化，繳保費的人越來越少，領給付的人卻越來越多，都導致勞保基金逐漸失血。根據最新精算，勞保基金將在2026年用完，比上次預估的提早了一年，屆時財務缺口將高達834億元。換句話說，7年後，勞工很可能領不到年金給付

為了化解民眾疑慮，勞動部多次保證，政府將負起最終支付責任，且承諾編列明年預算，撥補200億元挹注勞保基金。就連監察院也提出警告，勞保財務狀況實際上岌岌可危，呼籲政府盡速推動勞保改革。

▲基本工資審議會議結束，勞動部長許銘春主持會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲勞動部長許銘春。（圖／記者林敬旻攝）

想要扭轉勞保基金破產危機，有幾個方式，第一是提高保費，讓在職勞工多繳一點勞保費，藉此開源，提高應付各種支出的財力，延緩甚至避免破產。

但在勞工高呼低薪的年代，想要讓勞工負擔多一點，可想而知，難度很高。

另一個開源的方式，就是提高勞保基金的投資報酬率，讓勞保基金越來越有錢。不過，投資畢竟無法保證獲利，而且是高獲利，不是個穩定擴大勞保基金財力的管道。

開不了源，能夠靠節流，也就是減少給勞工的給付嗎？眾所皆知，勞保年金的所得替代率，已經低於軍公教，如果想要再讓勞工領得更少，恐怕很難闖過勞團以及立委這關，這也是勞保改革遲遲無法通過的主因。

▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞工保險局。（圖／記者李毓康攝）

勞保年金破產危機，不但讓即將退休的資深勞工，感到憂心，就連年輕勞工也不免質疑，如果以後領不到，憑什麼要年輕人繼續繳保費呢？

勞保年金的改革，已經勢在必行，政府勢必得兼顧勞工權益與負擔，找出可行之道。

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