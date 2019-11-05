資深熟女陷網路愛情詐騙　嫩警苦勸保住積蓄24萬元

▲台南市警五分局立人派出所警員陳柏偉，及時成功阻詐，避免被害人受騙24萬元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1名年約60歲的女子，受到網路愛情詐騙，誤信對方所言，前往銀行欲匯款8千美金（約新台幣24萬元），銀行行員發現有異報請市警五分局立人所警方查處，及時成功阻止詐騙。

台南市警五分局立人派出所11月4日下午2時許，接獲臨安路2段國泰世華銀行臨安分行來電報案，稱有民眾欲匯款美金8000元至國外帳戶，疑似遭詐騙，警員陳柏偉立即到場了解。

員警趕到銀行找到該名女子，詢問得知年約60歲陳姓婦人，於上個月在WhatsApp認識一名外籍男子，該男子佯稱要向她購買貨品藉此搭訕，不斷向被害人噓寒問暖，甚至表示將來台置產，與其共同生活。11月1日男子向被害人表示其貨物遭扣留在紐西蘭海關，需要清關費美金8000元，因為帳戶被凍結，請陳女先行匯款，下周來台時就會還錢。

陳女深信不疑，即至臨安路國泰世華銀行欲匯款美金8000元（約新台幣24萬元），幸好行員察覺有異而向警方通報。經員警告知係遭網路詐騙，並說明此為詐騙集團慣用之詐騙手法，提醒勿掉入網路愛情詐騙陷阱，女子這才恍然大悟，感謝行員及警方即時勸阻保住錢財。

警方呼籲民眾網路世界陷阱多，從未謀面的網友要求匯款，九成九都是詐騙伎倆，切記「網路交友不談錢」原則，以免愛情麵包兩頭空。