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博通完成收購賽門鐵克企業安全業務！接收Symantec品牌　賣方更名續攻Norton防毒軟體

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賽門鐵克。（圖／翻攝自賽門鐵克粉絲團）

▲賽門鐵克正式與博通達成收購協議。（圖／翻攝自賽門鐵克粉絲團）

記者謝仁傑／綜合報導

賽門鐵克（Symantec）昨（4）日宣布，博通公司以107億美元收購賽門鐵克企業安全業務已經完成。賽門鐵克也將品牌交給博通，並將公司名稱改為“Norton LifeLock Inc.”，立即生效。從明日（美國時間11月5日）開始，其普通股在納斯達克證券交易所將以「NLOK」代碼進行交易。

未來，賽門鐵克仍然保有消費性安全產品，包括身分防護服務LifeLock及諾頓（Norton）防毒軟體，也就是續攻一般消費者的防毒軟體市場。

請繼續往下閱讀...

博通是全球知名的晶片大廠，近年來開始擴向企業使用的雲端解決方案市場發展，透過收購方式取得企業安全防護軟體技術，比起自己建制團隊的成本來得更低。

早在 7 月初，博通和賽門鐵克就傳出收購消息，當時博通原有意以220億美元全部收購賽門鐵克，但協調失敗後，博通轉而收購賽門鐵克的企業安全業務部，最終以107億美元價格完成收購，並且一併取得賽門鐵克品牌名稱使用權、未來將歸屬博通旗下賽門鐵克企業安全部門，並且由原本賽門鐵克安全業務總經理Art Gilliland繼續擔任領導職位，同時也將成為博通資深副總裁之一。

▲▼防毒軟體　賽門鐵克　諾頓。（圖／取自賽門鐵克美國官網）

▲新品牌 Norton LifeLock 表示，將專注單一業務，進一步推動增長並繼續創新。（圖／取自賽門鐵克美國官網）

Norton LifeLock 臨時總裁兼CEO希爾（Rick Hill）表示：「透過釋放企業安全資產的價值，我們建立了一項獨立的、專注於消費者網絡安全的業務。Norton LifeLock 已經是世界公認的消費者和小企業網絡安全領域的領先者，專注單一一項業務，將進一步推動我們的增長並繼續創新。」

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