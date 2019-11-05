乘客酒醉搖晃摔落月台　捷運撞上前...員工「一個箭步」拉起救命

實習記者羅明輝／綜合報導

美國加州一位名叫歐康納（John O'Connor）的捷運員工，最近意外成為了家喻戶曉的英雄。他在3日負責控管月台人潮時，目睹一名酒醉男子失足跌落軌道，當下立刻衝向前，搶在列車撞上男子前一秒將他拉回月台。這段驚險的畫面曝光後，網友都大讚他「反應快速又英勇，給他加薪」！

根據CNN報導，這起事件發生在捷運奧克蘭競技場站（Oakland Coliseum station），當時附近體育館正好比完一場美式足球賽，月台擠滿了準備回家的球迷。突然間有一名非裔男子疑似是喝多了，搖搖晃晃的往月台邊緣走，接著就不小心踩空，整個人摔落到鐵軌上。

▲ 酒醉男子失足摔下月台。（圖／翻攝自Facebook／ Area Rapid Transit）

從月台監視器拍下的畫面可以看到，右側捷運緩緩進站，步步逼近男子所在的位置，就快要撞上他，在場民眾都焦急的不停張望、驚呼、向後退。這時，本來在月台支援疏散人潮的歐康納轉身一個箭步，伸手抓住男子的肩膀拚命往上拉，及時在捷運輾過男子之前，將他拉回了月台。

在一旁全程目睹的旅客巴迪拉（Tony Badilla）表示，「在捷運駛過我們面前時，他們2人都已經安全的待在月台上。整個意外之所以能平安落幕，都要多虧歐康納對於月台事務的全程投入，他在控管人潮時，仍不忘注意後方騷動，及時發現落軌男子，並迅速出手救援。」

▲ 歐康納及時在捷運撞上男子前，將他救上月台 。（圖／翻攝自Facebook／ Area Rapid Transit）

從巴迪拉拍攝的畫面也看出，歐康納救下男子，勾著他的肩、輕輕安撫看起來仍驚魂未定的男子，並擁抱他，現場其他民眾也紛紛上前，圍住2人表達關心。

This #BART worker just saved this man from falling onto the tracks as the train was approaching! Amazing!! pic.twitter.com/RX3zD36853 — Tony Badilla (@TonyBadilla) November 4, 2019

任職捷運公司長達24年的歐康納，在事後受訪時提到，「說實話，我知道捷運這樣會把那名男子切成兩半，而我一點也不想目睹他喪命，所以我就馬上出手拉他。被外界稱為英雄有點怪尷尬的，我只是在做我自己該做的工作，這沒什麼特別的，但我依然很感謝上帝，讓我當時人剛好在那裡。」

舊金山灣區捷運系統公司（Bay Area Rapid Transit、BART）隨後也聲明稱，畢竟男子當時酒醉，考量到他的生命安全，所以後來也派人將他送往附近醫院做進一步檢查。

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