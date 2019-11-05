Uber 第三季營收38億美元年增三成　淨虧損11.62億美元比去年同期擴大17.8％

▲人們對於外送服務 Uber Eats 的依賴越來越高。（圖／讀者提供）

記者謝仁傑／綜合報導

Uber今（5）日發布了最新一季的財報，報告顯示，截至9月30日的2019會計年度第三季，Uber的營收為38.13億美元，與去年同期的29.44億美元相比增長30%；而歸屬於Uber普通股股東的淨虧損為11.62億美元，與去年同期的淨虧損9.86億美元相比，虧損擴大。

Uber第三季歸屬於普通股股東的淨虧損為11.62億美元，每股虧損0.68美元，這一業績不及去年同期，但好於分析師預期。對照2018財年第三季度，Uber歸屬於普通股股東的淨虧損為9.86億美元，每股虧損2.21美元。

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據Yahoo財經網站提供的數據顯示，23名分析師先前平均預期Uber第三季營收為36.9億美元、每股虧損為0.81美元。

Uber股價下跌0.29美元，報收於31.08美元，跌幅為0.92%。過去52週，Uber的最高價為47.08美元，最低價為28.31美元。

▲UBER 在過去52週，最高價為47.08美元，最低價為28.31美元。。（圖／截取自新浪財經）

按地區劃分，Uber第三季來自美國和加拿大地區的營收為24.07億美元，與去年同期的17.34億美元相比增長39%；來自拉丁美洲地區的營收為5.27億美元，與去年同期的5.15億美元相比增長2%；來自歐洲、中東和非洲地區的營收為5.34億美元，與去年同期的4.31億美元相比增長24%；來自亞太地區的營收為3.45億美元，與去年同期的2.64億美元相比增長31%。

按業務類別劃分，Uber第三季網約車業務的調整後淨營收為28.68億美元，與去年同期的23.40億美元相比增長23%； Uber Eats業務的調整後淨營收為3.92億美元，與去年同期的1.91億美元相比增長105%。

Uber第三季，每月活躍平台消費人數為1.03億人，與去年同期的8200萬人相比增長26%。第三季總出行次數為17.7億次，與去年同期的13.48億次相比增長31%。

Uber第三季總成本和營收為49.19億美元，相比去年同期為37.07億美元。其中營收成本為18.60億美元，相比去年同期為15.10億美元；營運支出4.98億美元，相比去年同期為3.87億美元；銷售和營銷支出為7.55億美元，相比去年同期為4.34億美元；研發支出為7.55億美元，相比去年同期為4.34億美元；總務和行政支出為5.91億美元，相比去年同期為4.60億美元；折舊和攤銷支出為1.02億美元，相比去年同期為1.31億美元。

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