飛越墓地「盤旋俯衝」墜機轟天響！飛行員確認罹難　滿地殘骸影片曝光

Update: NTSB says the plane involved in the New Bedford crash was a Cessna 150. https://t.co/b9OK7DQlVJ pic.twitter.com/zKmzDAL2nx

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國麻州新伯福(New Bedford)4日傳出墜機事故,一架小型飛機飛越墓地時,先是在附近民宅上方低空盤旋,接著向下俯衝,發出巨大撞擊聲響,殘骸散落一地,奪走飛行員性命。政府現已介入調查,釐清墜機事故發生原因。

綜合NBC10 Boston等外媒報導,該架塞斯納150(Cessna 150)機型飛機在當地機場起飛後,飛行約8公里就發生墜毀事故,事後數十名人員趕來處理,現場也拉起封鎖線。根據目擊者吉隆(Yeison Giron)的說法,飛機當時出現奇怪的動作,看起來就像是要盡量躲開房子,試圖朝著空曠地帶前進。

當局現階段並未公布飛行員的身分,但國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)表示,該名飛行員是機上唯一承載的人員,已確認死亡。當地警方也發出新聞稿證實這起事故,強調警消單位已展開合作調查。

BREAKING: NEW BEDFORD: We are heading to the scene of a small plane crash at Rural Cemetery. More details to come. @boston25 pic.twitter.com/rvjSm6YBNI