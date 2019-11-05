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臉書新LOGO曝光！大寫字母走極簡風　3顏色變換對應凸顯自家產品

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▲▼臉書宣布新的公司品牌logo，以大寫字母的極簡風呈現。（圖／翻攝自Facebook官網）

▲臉書宣布新的公司品牌logo，以大寫字母的極簡風呈現。（圖／翻攝自Facebook官網）

財經中心／台北報導

Facebook今（5）日宣布，將更新公司品牌LOGO，以全大寫的FACEBOOK設計，且一次推出藍、綠、紫橘的顏色，對應Facebook旗下各種服務，舉例來說，用於WhatsApp時，LOGO就會變成綠色，而用於Instagram時則會變成紫色和橙色，藉此凸顯臉書的品牌。

臉書行銷長盧西奧（Antonio Lucio）表示，希望讓大眾更清楚地了解Facebook的產品，進一步區分Facebook公司與Facebook App。新設計透過自定義字體，和大寫字母，要讓公司和App之間創造出視覺區別。

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盧西奧表示，大眾應該知道是哪些公司生產了他們使用的產品，臉書主要的服務包括Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Oculus、Workplace、Portal和Calibra。

今年6月，臉書開始在所有App中，加入Facebook的字樣，在接下來的幾週內，新的LOGO將開始在臉書的產品和營銷資料中使用，包括新的公司網站。

盧西奧表示，這種品牌變化能夠告訴使用臉書服務的人和企業，更知道臉書的所有權結構。新的LOGO會對應Facebook旗下各種服務，用於不同產品時會使用不同的顏色。舉例來說，在用於WhatsApp時就會變成綠色，而用於Instagram時則會變成紫色和橙色。希望藉此，讓Facebook在Instagram等應用中的品牌形象更加明顯。

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