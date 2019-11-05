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為了860元！印度男猛吞「42顆雞蛋」撐死　醫：至少吃了2公斤

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▲▼蛋,雞蛋,水煮蛋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度男子吃下42顆雞蛋後撐死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

印度一名男子和朋友打賭，若是能吃下50顆雞蛋，就可以得到2000盧比（約台幣860元），沒想到就在吃到第42顆時，這名男子突然失去意識昏倒，緊急送醫後仍宣告不治。醫生指出，該名男子的死因是「暴飲暴食」，因為50個雞蛋的重量約6磅（約2.7公斤），遠遠超過了人類胃的負荷量。

綜合外媒報導，現年42歲的亞達夫（Subhash Yadav）日前和朋友向攤販買了50顆熟蛋，打賭若是他能全部吃光，就可以得到2000盧比。挑戰一開始相當順利，亞達夫以飛快的速度將蛋一顆顆吞下，沒想到就在準備吃下第42顆蛋時，他卻突然失去知覺，昏倒在地。緊急送往當地診所，再轉院至聖雄甘地醫學研究所（Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences），最後仍不治身亡。

醫師表示，亞達夫死於暴飲暴食，因為50個雞蛋的重量約6磅（約2.7公斤），所以42顆雞蛋至少也有2公斤，遠遠超過了人類胃的負荷量，請民眾在參加類似活動時，務必要量力而為。

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事實上這並非第一起因為「吃蛋」而發生的死亡意外。在2013年英國一名女性參加復活節吃蛋比賽時，不甚被卡在喉嚨的雞蛋噎住，儘管救護車迅速抵達現場，該名女子最後仍在兩天後身亡；2012年時，也有一名澳洲男子在朋友的起鬨下，吞了28顆生雞蛋，接著因劇烈胃痛，送醫後仍不治。

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