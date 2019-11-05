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違戰爭罪！土耳其民兵「腳踩庫德女兵屍體」高喊：斬首妓女

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▲▼敘利亞國民兵。（圖／翻攝自YouTube／Crimes Against Kurds in Rojava Syria）

▲敘利亞國民兵行唯恐違反戰爭罪。（圖／翻攝自YouTube／Crimes Against Kurds in Rojava Syria）

記者張方瑀／綜合報導

由土耳其政府支持的「敘利亞國民軍」日前流出一段自拍影片，在影片中這些民兵站在庫德族士兵的屍體前，大喊著「真主至大」，更用腳踩踏一名全是鮮血的女兵屍體，並大喊著「妓女」。這段影像引起國際社會關注，聯合國更警告，這些民兵已經犯下戰爭最，土耳其應該要對其盟友負責。

影片拍攝的地點為在敘利亞東北部，片中由土耳其政府支持的「敘利亞國民軍」（Turkish-backed Free Syrian Army）拿著手機在庫德族士兵的屍體前自拍，並高喊著「真主至大」（Allahu Akbar）、「我們是光榮軍團（Faylaq Al-Majd）的聖戰士」。而在另一處，幾名士兵腳踩著一具全身是血的庫德族女兵遺體，一邊大笑說著「這些豬被我踩在腳底下」，「這就是你們派來的妓女。」

▲▼敘利亞國民兵。（圖／翻攝自YouTube／Crimes Against Kurds in Rojava Syria）

▲敘利亞國民兵一腳踩在庫德族女兵遺體上。（圖／翻攝自YouTube／Crimes Against Kurds in Rojava Syria 超連結影片恐引起不適，請斟酌觀看。）

BBC報導指出，這群士兵腳踩的女兵是敘利亞民主力量（SDF）旗下「婦女保護部隊」（YPJ）的成員雷納斯（Amara Renas）。聯合國則嚴重警告，「敘利亞國民軍」的行為已經違反戰爭罪，且由於該組織是由土耳其政府提供軍事訓練、裝備與資金，所以聯合國要求土耳其必須負起調查責任。

儘管土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，該國將會調查所有涉嫌戰爭罪的行為，但許多庫德族人士對其沒有信心，尤其在更多施暴影片曝光後。就在雷納斯的影片流出後不久，又發生另一名YPJ成員柯巴尼（Cicek Kobane）被抓住的影像，一群身分不明的戰士抬著柯巴尼，並高喊著「豬」、「把她斬首！」並用阿拉伯語說，我們是來斬首這些異教徒的。

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