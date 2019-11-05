法米其林餐廳的巧克力超商買得到！全家搶攻60億元黑磚商機

▲天氣逐漸轉涼，全家便利商店今(5)日宣佈將推出超過40種商品的巧克力大賞搶市。(圖／全家提供)

記者林淑慧／台北報導

天氣逐漸轉涼，超商雙雄啟動換季潮。全家便利商店今(5)日宣佈將推出超過40種商品的巧克力大賞，有別於過往以日、韓為主的巧克力選品策略，今年再增加精品巧克力選項，獨家販售法國多家米其林餐廳選用的法國品牌巧克力，搶攻60億元的黑磚商機。

時序走到立冬，超商雙雄依據消費者的體感溫度，紛紛推出新品上架。7-ELEVEN日前攜手高人氣炸雞名店繼光香香雞推出兩款聯名鮮食，也推出加熱甜點、沙拉、秋冬必備的保養品等，讓護唇膏的銷售一舉提升六倍，掌握換季商機。

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根據市調公司調查，台灣的巧克力市場規模將近有 60 億元商機，而口味也逐漸從小朋友的零嘴走到迎合大人味的精品巧克力，包括來自法國的「MONBANA巧克力」使用100%可可脂，不添加其他油脂，不僅獲得法國多家米其林餐廳及六星級飯店選用，更被票選為當地最佳的巧克力製造商，可望再掀搶購熱潮。

另外，瞄準電商盛事「雙11」商機，全家擬定會員APP商品預售、旗下電商全家行動購，雙平台優惠策略迎戰，其中會員APP商品預售不僅為首次加入雙11檔期，更首度納入熱銷鮮食，自6日至12日為止推出微波主食、小吃、麵包等買2送1優惠搶市。

依據財報，受惠於鮮食、茶飲與餅乾零食銷售成長，全家便利商店今年9月合併營收為64.9億元，年增6.91％；今年前九月合併營收達576.17億元，較去年同期成長8.10％。

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