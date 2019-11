擁有40HH傲人上圍卻讓她好痛苦！　巨乳女：想縮胸成B或C

▲擁有人人稱羨的好身材,卻反而為女子帶來痛苦。(圖/翻攝自募款網站JustGiving)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子雖然擁有傲人的40HH雙峰,然而令人稱羨的身材卻反而讓她罹患憂鬱症與社交焦慮症,除了得忍受其他人異樣眼光與輕浮玩笑,巨乳的重量也為她背部、頸部帶來疼痛,甚至晚上都睡不好,所以她很希望能做縮胸手術讓尺寸降為B或C。

來自東薩西克斯郡(East Sussex)霍夫市(Brighton)的26歲女子克里斯蒂(Helen Christie),16歲時胸部便發育為D,讓她的身材從那時開始便成為人們注目的焦點,「無論我到裡,人們都會直接對我的胸部發表評論,也常有人會當街對我大喊『好棒!』,從我16歲開始便一直這樣,這讓我感覺很自卑,從那些老男人獲得這種關注只有毛骨悚然」。

克里斯蒂抱怨,因為胸部尺寸愈來愈大,害她無法穿低胸上衣,只能改穿男性XXXL的大尺碼T恤,但這反而讓她視覺上看起來更腫脹,而且因為害怕別人的眼光,而出現社交焦慮症與憂鬱症,甚至在伴侶面前也不喜歡展現自己的身體。

除了心理困擾,巨乳也導致克里斯蒂晚上時常失眠,因為她很難找到一個舒服的睡覺姿勢,「我的乳房下方和腋窩周圍有非常嚴重的皮疹,我的背和脖子後面總是隱隱作痛,由於我睡覺的姿勢,我的手臂也會被壓得很痛。」

身心飽受煎熬的克里斯蒂,最後決定前往捷克進行手術,因為在英國當地動手術費用高達英鎊12,000元(約台幣47萬元),而布拉格只需要英鎊3,000元(約台幣11萬元),在JustGiving發起募款活動希望能有好心人助她圓夢,「手術將會為我改變一切,我會因此自由,從此能過著正常的生活。」

