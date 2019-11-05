老母送醫遇停電鐵捲門打不開　消防員就在眼前...女兒求援竟被回：打119

▲消防員架起長梯進入從2樓進屋察看。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市消防局日前才因患者送醫問題惹議，沒想到5日清晨再度發生類似事件，當時三民區建國一路正在大停電，巡邏警網經過土地銀行時發現有黑煙竄出，立即通報消防局，沒想到最後只是停電導致發電機啟動冒出的黑煙，這時一名婦人向在場消隊求救，表示自己母親身體不適，卻因鐵捲門無法升起被困在屋內，需要消防隊協助，沒想到消防員竟要婦人「打119」。





▲▼婦人趕到母親家，卻因停電無法啟動電捲門轉而向對面的消防隊求救。（圖／記者洪正達翻攝）



據了解，當時大批警消正在處理土銀火警，住在對面的婦人前來向警消表示「母親身體不適要送醫」，卻因停電無法開啟鐵捲門需要協助，但在場警消卻要婦人自行打電話報案，理由是當下任務為火警，無法協助，但消防局勤務中心獲報後，已確認土銀冒黑煙並非火警案件，認為在場警消就可直接協助，並要婦人將電話轉交給在場的救護員，下令直接協助婦人母親送醫，最後警消搬來長梯從2樓入內查看並以鏈條拉開鐵門，順利將患者送醫。

▲婦人在消防隊要求下向119報案。（圖／記者洪正達翻攝）



據媒體報導，婦人高齡80歲的母親患有高血壓及心臟病，獨居在建國路住處，清晨接到母親電話表示自己身體不適，立即趕往母親家探視，沒想到到了才發現該路段大停電，加上鐵捲門無法開啟，只好轉向對面正在處理火警的消防隊求助，雖過程曲折，最後仍順利將母親送醫。

▲消防局副局長王宗展承諾會加強人員教育訓練。（圖／記者洪正達翻攝）



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