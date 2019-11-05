沃旭首度在台發「綠色債券」　籌募120億元建設離岸風電

▲為建設離岸風電募資，沃旭首度在台發「綠色債券」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者姚惠茹／台北報導

沃旭（Ørsted A/S）今（5）日宣布將發行新台幣計價綠色優先無擔保債券，目的是為了沃旭在台灣離岸風電產業的重大投資而籌集綠色融資，也是沃旭首次在台灣市場發行新台幣債券，總發行面額最高為新台幣120億元。



沃旭表示，此次發行，沃旭預計發行兩檔綠色優先無擔保債券，發行年期分別為7年和15年，根據市場情況，總發行面額最高為新台幣120億元。本次綠色優先無擔保債券的最終發行總額和定價將在市場詢價過程結束後決定。

沃旭指出，本次債券將由Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司，並依據沃旭的歐洲中期債劵發行計畫（Euro medium-term note programme, EMTN），由沃旭丹麥提供保證。該發行公司已獲得中華信評（標準普爾的子公司）twAA台灣信用評級以適用其在台灣之債券發行。

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沃旭指出，本次綠色債券將依據沃旭的「綠色金融框架」發行，該框架已獲得CICERO之第二意見second opinion評級為Dark Green（https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing）。



沃旭丹麥獲得穆迪（Moody's）評等為展望穩定Baa1，獲得標準普爾（Standard＆Poor's）評等為BBB +展望穩定，獲得惠譽（Fitch）評等為BBB +展望穩定。



沃旭選擇以法國巴黎銀行及台灣銀行擔任本次綠債發行統籌主辦銀行，中國信託商業銀行及德意志銀行為共同主辦銀行。