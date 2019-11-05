星展攜手長榮海運　推中小企業一站式服務掌握金流

▲星展銀行攜手長榮海運，共同為中小企業推出便捷的貿易融資服務。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行（台灣）今（5）日表示，與長榮海運攜手合作，針對中小企業推出便捷的貿易融資服務，從即日起，長榮海運會員可於專屬的ShipmentLink數位平台，一站式連結到星展銀行網頁，即時享受便捷的數位化帳戶與貿易融資服務。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處長陶曉昀表示，企業申請貿易融資時，需識別交易真實性，為符合日趨嚴格的國際洗錢防制相關規範，出口商、銀行與船公司三方往往需花費大量時間成本，進行海運提單的簽發與查核。

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這次透過數位金融服務結合長榮海運數位平台，讓出口商可於準備提單製作指示時，透過長榮海運ShipmentLink平台申請，授權長榮海運將船運相關資訊提供給星展銀行，並提供出口商直接連結進入星展的線上平台申請貿易融資服務，免去銀行反覆追蹤海運提單的繁複程序，大幅減少約8成貿易融資申請時間，有效提升效率。

長榮海運客戶可從ShipmentLink銀行合作夥伴專頁，直接連結星展銀行網頁，中小企業主不用親自到分行，最快只需花費3分鐘即可完成線上申請，並於1個工作天內由專人協助開戶，進而完成後續貿易融資相關事宜。

至於星展銀行既有客戶，也可透「IDEAL Trade」提出貿易融資交易申請，同時也提供多項數位加值服務，包括RAPID企業帳戶即時管理服務、數位動態密碼器服務（Digital Token）與線上即時換匯服務（Deal-On-Line）。