　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

NCC硬起來！授權費爭議強制交付仲裁修法草案出爐　12日公開說明

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 ncc代理主委陳耀祥 外交部次長徐斯儉。（圖／記者屠惠剛攝）
▲NCC代理主委陳耀祥（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC快馬加鞭修法引進「授權費爭議強制仲裁」，已敲定下周舉行《有線廣播電視法第五十五條至第五十五條之四修正草案》公開說明會，新法除了修改原55條內容，再新增4配套法條，明訂NCC認有損害訂戶權益、影響市場公平競爭或公共利益情節重大者時，得依職權交付仲裁，並通知雙方當事人。

NCC代主委陳耀祥表示，近年來有線電視授權費越吵越兇，主要是來自新進系統業者所佔的比例最高。根據立委林俊憲整理的資料，今年前10個月NCC立案的爭議調處案即多達39案，是歷年最高紀錄。
▲▼有線電視爭議調處案統計，108年迄10月爆增為39件。（資料提供：立委林俊憲，圖／記者陳世昌攝）
▲有線電視爭議案統計108年迄10月爆增為39件。（資料提供：立委林俊憲，圖／記者陳世昌攝）

NCC每個月都在忙著協調系統與頻道代理商爭議但紛爭化解效率很低，一方面是頻道代理商在現行法令並非NCC規管行業，NCC僅有的紛爭調處功能也沒有強制力，只能賣老臉當和事佬請雙方不要吵架，如果雙方談不攏最終還是要進入漫長訴訟，可能對觀眾收視權益造成影響。

陳耀祥表示，修法推動的新制不是任意性仲裁，而是希望在某些條件之下進行的強制性仲裁，將在下一波廣電法修法時提出紛爭解決機制。立委林俊憲也表支持並認為，有線電視過往的「恩怨情仇」非常複雜，NCC若無適當公權力，很難介入處理。
▲▼富邦MOMO親子台2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊（圖／網友提供）
▲富邦MOMO親子台10月2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊（圖／網友提供）

NCC表示，提出的草案是參酌加拿大廣電傳輸規則(Broadcasting Distribution Regulations SOR/97-555) 第十二點爭端解決程序 (Dispute Resolution)之強制仲裁規定，及援引我國勞資爭議處理法之強制仲裁之規定，增訂訴訟外爭端處理機制。

NCC提出的草案重點包括：
一、中央主管機關認有損害訂戶權益、影響市場公平競爭或公共利益情節重大者時，得依職權交付仲裁。
二、調處或仲裁期間，系統經營者應以原條件維持頻道上架，頻道供應事業應以原條件繼續授權播送，雙方均不得任意斷訊。
三、當事人應於仲裁會議召開後一個月內，向仲裁委員會各自提出一定數額之授權條件費用，交由仲裁委員會擇 一作成仲裁判斷。
四、仲裁委員會所作成之仲裁判斷，於當事人間，與法院之確定判決有同一效力。
▲▼東森電視、來電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）
▲東森電視、來電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）

《有線廣播電視法》第五十五條至第五十五條之四修正草案條文

第五十五條
系統經營者與頻道供應事業或系統經營者與頻道代理商間有關頻道播送、授權條件及訂戶數認定之爭議，或系統經營者間之爭，得向中央主管機關申請調處；調處不成時，得依法提起民事訴訟。

中央主管機關應於受理調處後三個月內，作成調處結果；必要時得延長一個月，並以一 次為限。

第一項有關授權條件費用之爭議，調處不成時，當事人得向中央主管機關申請交付仲裁，經中央主管機關通知他方當事人，取得其書面同意後，交付仲裁。

前項情形中央主管機關認有損害訂戶權益、影響市場公平競爭或公共利益情節重大者時，得依職權交付仲裁，並通知雙方當事人。

請繼續往下閱讀...

調處或仲裁期間，系統經營者應以原條件維持頻道上架，頻道供應事業應以原條件繼續授權播送，雙方均不得任意斷訊。

第一項所稱頻道代理商，指受衛星頻道節目供應事業、境外衛星廣播電視事業及他類頻道節目供應事業之委託或授權，將受託或授權之頻道，依約定條件， 單一頻道或組合頻道方式授權予有線廣播電視系統經營者、直播衛星廣播電視服務事業或提供多媒體內容傳輸平臺服務之電信事業播送或傳輸之事業。

第五十五條之一 (新增條文)
中央主管機關受理交付仲裁之申請或依職權交付仲裁後，應通知雙方當事人於收到通知之日起五日內，於中央主管機關遴聘之仲裁委員名冊中各自選定仲裁委員一人具報，屆期未選定者，由中央主管機關代為指定。

雙方仲裁委員經選定或指定後，中央主管機關應於五日內通知雙方仲裁委員，於五日內自仲裁委員名冊中共同選定主任仲裁委員一人具報;屆期未選定者，由主管機關指定。主任仲裁委員並為會議主席。

有關仲裁委員之遴聘與解聘、資格條件、選定與解除、遵行規範、仲 裁與調查程序、仲裁費用及其他應遵行事項之辦，由中央主管機關定之。

第五十五條之二(新增條文)
中央主管機關應於主任仲裁委員完成選定或指定之日起五日內，組成仲裁委員會，並擇期召開仲裁會議，於三個月內作成仲裁判斷書，必要時得延長三個月，並以一次為限。

仲裁委員會逾前項期間未作成仲裁判斷書者，仲裁程序視為終結，當事人得逕行提起民事訴訟。
 
第五十五條之三(新增條文)
當事人應於仲裁會議召開後一個月內，向仲裁委員會各自提出一定數額之授權條件費用，交由仲裁委員會擇 一作成仲裁判斷。

當事人之一方未於前項期間內提出授權條件費用者，仲裁委員會得以他方當事人提出之 授權條件費用作成仲裁判斷；雙方當事人均未提出者，仲裁程序視為終結。

仲裁委員會作成仲裁判斷後，應於10日內作成仲裁判斷書，報由中央主管機關送達雙方當事人。雙方當事人於仲裁程序進行中和解者，應將和解書報仲裁委員會及中央主管機關備查，仲裁程序即告終結；其和解視為當事人間之契約。

第五十五條之四 (新增條文)
仲裁委員會所作成之仲裁判斷，於當事人間，與法院之確定判決有同一效力。

對於前項之仲裁判斷，當事人得準用仲裁法第五章之規定，對於他方提起撤銷仲裁判斷之訴。
 

ET快訊
16歲賺破億！「麥克風小天王」蘇友謙宣布退出電商界：我下三濫
日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬賺11碗拉麵
郭台銘親自提告：可以咒我被車撞，但不能詛咒我母親！
情人碼頭散心…男大生公廁內強奪初夜！學妹崩潰：以後我怎麼結婚
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

有線電視爭議創新高！NCC研究代理商上下架是否差別待遇

常濫用優勢做不公平競爭！公平會：凱擘擴區花蓮動機目的應釐清

有線電視激戰開打！蔡明忠vs練台生花蓮、新竹捉對廝殺

凱擘跨區花蓮挑戰練台生25日聽證！NCC檢視蔡明忠是否逾紅線

惡意斷訊藉口溝通問題？NCC命富邦MOMO親子台調處期不得斷訊

聯準會降息熱錢湧出　外資簇擁台股上周吸金347億

法米其林餐廳的巧克力超商買得到！全家搶攻60億元黑磚商機

NCC硬起來！授權費爭議強制交付仲裁修法草案出爐

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

沃旭首度在台發「綠色債券」　籌募120億元建設離岸風電

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

聯準會降息熱錢湧出　外資簇擁台股上周吸金347億

法米其林餐廳的巧克力超商買得到！全家搶攻60億元黑磚商機

NCC硬起來！授權費爭議強制交付仲裁修法草案出爐

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

沃旭首度在台發「綠色債券」　籌募120億元建設離岸風電

星展攜手長榮海運　推中小企業一站式服務掌握金流

台積電、鴻海接班成功證明　杜紫宸：郭台銘資產3個月增200億元

重視「團戰」成果　黃威勵積極教新人菜鳥成專家

Fed加大寬鬆力道　台新投信：美國優高收漲聲響

新台幣開盤貶值1.5分　以30.42元兌1美元開出

女兒提告要求轉移房產　母心臟病發！怒控殺害直系親屬未遂

他合法移民美國19年「臉遭潑酸二度燒傷」　白男：滾回你的國家

容祖兒「搭飛機戴口罩自拍」GG了！　微博網友暴怒封殺…演唱會火速被除名

小兇貓見人狂哈氣　暴衝竟「誤舔肉泥」…乖坐紙箱任摸

台版無間道！調查局線民跨國運毒被FBI誘捕　美國蹲完苦勞返台再判4年

前女友要嫁人！渣男秒把「過往激情」上傳色情網站...挨告哭窮：我付不起

台灣票房2.5億奪冠！　《返校》宣布香港「一刀未剪」上映

蔡英文難以理解韓國瑜PO洗內褲影片：民眾想看他在議會答詢

英下議院現任副議長霍伊爾當選新議長　接替貝爾考「誓言保持中立」

有吃的！德國短毛指示犬「興奮到模糊」　哥淡定坐後面

財經熱門新聞

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵

開盤秒漲150點　美股道瓊創新高

貿協率團參加「印太商業論壇」　促進台美及印太經貿合作

台積電、鴻海接班成功證明　杜紫宸：郭台銘資產3個月增200億元

學貸逾放比　高於信用卡

陸拋「對台26條措施」　我方經部：5G產業已被壟斷、台廠難打入

美元升勢近尾聲　4主流外幣投資術一次看

台積電再創新高　台股持續改寫29年新高紀錄

黃國昌爆鼎興案新內幕　官股金控旗下租賃經理涉嫌收黑錢150萬元

Fitbit宣布2020年起生產基地全面移出中國大陸　並向美申請關稅豁免

全國危老第一案　建商3訣竅搞定

陸拋對台26條措施　銀行局：誘因較小

新台幣開盤貶值1.5分　以30.42元兌1美元開出

先探／台積電大軍精銳盡出

更多熱門

相關新聞

AirPods Pro過NCC認證

AirPods Pro過NCC認證

AirPods Pro於10月底在美國、日本、香港等超過25個國家、地區開賣，讓許多台灣消費者都在問，什麼時候輪到台灣？《ETtoday新聞雲》記者在查詢了通傳會（NCC）型式認證資料查詢網站後發現，AirPods Pro已在10/31通過電檢，也就是說，AirPods Pro最快可望在12月上市，搶一波聖誕節商機。

NCC陳耀祥：5G競標激烈標金達500億

NCC陳耀祥：5G競標激烈標金達500億

北都更換四頻道NCC點頭

北都更換四頻道NCC點頭

中天、三立被檢舉違反查證、公平原則

中天、三立被檢舉違反查證、公平原則

關鍵字：

NCC媒體產業有線電視北都

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

鱷魚要吃朋友！女童跳牠背上挖雙眼搶命

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面